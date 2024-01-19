«الروبوت أوشن وأسرار البحار» في ندوة بمتحف المستقبل

دبي (الاتحاد)

يستضيف متحف المستقبل ضمن جلسات سلسلة «حوارات المستقبل»، البروفيسور أسامة الخطيب، مدير مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد، بعد غد الاثنين، في جلسة حوارية تتناول أسرار استكشاف المحيطات، وتتضمن عرضاً لفيلم وثائقي مشوق هو «أوشن ون كي: روبوت استكشاف الأعماق»، الذي يستعرض رحلة نحو الأعماق خاضها الروبوت بنجاح ودور الروبوتات في كشف عالم الأعماق. ويشارك البروفيسور الخطيب مع الحضور نتائج أبحاثه ودراساته التي أجراها بمعونة الروبوتات، وتوفر الجلسة فرصة للتعرف على رحلة الروبوت لاستكشاف أعماق البحار، ومشاهدة أحد أبرز ابتكارات البشرية في مجال التكنولوجيا في عالم استكشاف البحار.