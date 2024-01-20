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الترفيه

اتهام جديد للممثل بالدوين في حادث مقتل مديرة تصوير فيلم

أليك بالدوين
20 يناير 2024 17:16


اتُهم الممثل أليك بالدوين، أمس الجمعة، للمرة الثانية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية بالقتل غير العمد جراء إطلاقه رصاصة أفضت إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم الغرب الأميركي «راست».
يأتي الاتهام بعد أشهر من إسقاط الادعاء تهما سابقة موجهة إلى الممثل.
وأصدر محاميا بالدوين، وهما لوك نيكاس وألكس سبيرو، بيانا، أمس الجمعة نيابة عن موكلهما، يقولان فيه «نتطلع إلى يومنا في المحكمة».

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  • صورة مجمعة لمكان الحادث والمصورة القتيلة هالينا هاتشنز
    صورة مجمعة لمكان الحادث والمصورة القتيلة هالينا هاتشنز

يأتي اتهام أمس الجمعة بعد أن توصل فحص جنائي مستقل إلى أن بالدوين كان ليتعين عليه الضغط على زناد مسدس كان يستخدمه خلال التجهيز لأحد المشاهد من أجل أن تنطلق الرصاصة الحية التي قتلت هاتشينز. وهي النتيجة نفسها التي خلص إليها فحص سابق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي على السلاح.
وينفي بالدوين ضغطه على الزناد وقال إنه ليس مسؤولا عن مقتل هاتشينز. 

المصدر: رويترز
أليك بالدوين
هالينا هاتشينز
تصوير فيلم
مقتل
إطلاق نار
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