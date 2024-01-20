العزيزي.. يحجز أولى بطاقات نهائي «فزاع لليولة»

دبي (الاتحاد)

حجز علي العزيزي أولى بطاقات التأهل إلى النهائي في الحلقة التاسعة من برنامج الميدان 19، والنسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهي البطولة الأكبر والأكثر شمولية من نوعها في نشر وغرس الموروث الشعبي، وتشهد مشاركة وتنافساً قوياً طمعاً بالفوز بكأس فزاع الذهبي، والتي تقام فعالياتها على أرض قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم.

قدم الحلقة راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

جاء تفوق علي العزيزي على حساب عبد الله الفلاحي، بنتيجة 85 درجة مقابل 15 درجة، في ليلة شهدت تفوّق العزيزي بفارق مريح، والذي بات على بعد خطوة من تحقيق حلم التتويج بكأس فزاع الذهبي.

وقد انطلق المتنافسان مع عرض اليولة الذي قدما فيه فاصلاً من المهارات المميزة، وتحديداً في عملية الفر، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، الـ 25 علامة لصالح علي العزيزي.

فيما اعتبرت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تنوع التحديات التراثية التي تتضمنها بطولة فزاع لليولة، عامل ضمان لاستدامتها، معتبرة أن ما تقدّمه البطولة في كل عام من تحديات ومحتوى، ركيزة أساسية في زيادة جمهورها ومتابعيها.

وتابعت أواديسيان: عراقة البطولة والاسم الذي تحمله جعلتنا نسخّر كل جهودنا في إظهارها بالشكل الذي يليق بها؛ ولذلك تعمل اللجنة المنظمة للبطولة في إطارين الأول، هو تدريب وتهيئة اليويلة لتقديم أداء متميز على أعلى درجات المنافسة، والثاني هو التغطية الإعلامية للجهود المبذولة من قبل المشاركين ليكونوا قدوة للناشئة الذين يتابعونهم ويعتبرونهم بمثابة قدوة لهم، وهو الهدف الذي نسعى إليه في تقديم جيل جديد متمسك بموروثه الشعبي وقيمه الأصيلة.

وكان الفنان معضد الكعبي قد حلّ ضيفاً على الحلقة التاسعة من برنامج الميدان 19، وهو أحد خريجي برنامج «نجم الخليج» على تلفزيون دبي، وعاشق للفن الإماراتي الأصيل، حيث قدّم أغنية «جروحي» وتفاعل معها الجمهور الكبير الذي غصّت به مدرجات الميدان.