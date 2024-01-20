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آسر ياسين.. «الساعة 5» في رمضان

الفنان المصري آسر ياسين
20 يناير 2024 19:44

علي عبد الرحمن (القاهرة) ي
يخوض الممثل المصري آسر ياسين السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «الساعة 5»، الذي تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حول مجموعة من الأشخاص ينتظرون حدثاً يقلب حياتهم رأساً على عقب، تأليف ياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.
يتنظر آسر ياسين طرح المسلسل القصير «من قتل نادية؟»، خلال هذا الشهر، والذي تدور أحداثه حول جريمة قتل فتاة يتهم فيها شقيقها ويسجن. وعقب خروجه من السجن، يحاول اكتشاف القاتل والانتقام منه، والعمل هو نسخة عربية من مسلسل مكسيكي بعنوان «من قتل سارة؟»، من 8 حلقات، سيناريو وحوار محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، وبطولة شريف سلامة وصبا مبارك.
علي الصعيد السينمائي، يواصل آسر تصوير مشاهده في الجزء الثالث من فيلم «أولاد رزق»، ويجسد فيه شخصية شاب خارج عن القانون، وتدور أحداثه حول 4 أشقاء تجبرهم ظروف حياتهم على الدخول في مواجهات خطرة مع مجرمين محترفين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، بطولة عمرو يوسف ونسرين أمين.
ويستعد ياسين لبدء تصوير مشاهده في فيلم «فرقة الموت»، حيث يجسد شخصية «خُط الصعيد»، الذي يرتكب العديد من الجرائم البشعة تجاه أهالي بلدته من أجل المال، وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي عن قصة حقيقية، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز ومنة شلبي.

 

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