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رسم «فريسكو» في منارة السعديات

رسم «فريسكو» في منارة السعديات
21 يناير 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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دروس في «الرسم التاريخي» المعروف باسم فن «الفريسكو» تقدمها الفنانة اللبنانية شفى غدار، بمنارة السعديات، في أبوظبي، وباعتبارها أحد فناني برنامج الفنانين المعلمين الذي تنفذه منارة السعديات، قدمت غدار أمس أول ورشة من خمس ورش عمل فنية وتدريبية، وتقدم الثانية اليوم.. تليها الورش الثلاث الباقية أيام 28 يناير الحالي و3 و4 فبراير المقبل، وتتيح الورش لعشاق الفن اكتشاف تقنيات الرسم التاريخي، والتعرف على أساليبه. وتنفّذ غدّار جداريات مميزة بمجال الفن المعاصر الاحترافي، وشاركت في مشاريع ومعارض جماعية متعددة.

منارة السعديات
السعديات
أبوظبي
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