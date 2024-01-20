أوبـرا بوتشيني في قصر الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاء بالذكرى المئوية لوفاة الموسيقار الإيطالي الشهير جياكومو بوتشيني، يستضيف قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي في الحادي والثلاثين من يناير الحالي حفل أوبرا بوتشيني، وتحط أوركسترا مهرجان بوتشيني، بقيادة الفنان جان لاثام كونيج، رحالها في أبوظبي في أعقاب جولة شملت أوروبا والولايات المتحدة وبعد تقديم عروض ماداما باترفلاي في طوكيو وكوبي وناجازاكي، وعرض توراندوت في بكين، وتنتظر عشاق الأوبرا أمسية رائعة يستمتعون خلالها بالأداء المذهل للسوبرانو فاليريا سيبي، ونجم التينور فرانشيسكو ميلي.

ويتميز بوتشيني بأسلوبه الفريد وقدرته على ربط مشاعر الناس بالمقطوعات الأوبرالية التي يؤلفها بطريقةٍ تأسر القلوب، ما جعله الأشهر والأول في مجاله.