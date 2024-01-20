الأحد 21 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أوبـرا بوتشيني في قصر الإمارات

أوبـرا بوتشيني في قصر الإمارات
21 يناير 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المطوّع يلتقي رئيس «الأولمبية الدولية»
محمد بن راشد: نشكر كل من راهن ويراهن على اقتصاد الإمارات

احتفاء بالذكرى المئوية لوفاة الموسيقار الإيطالي الشهير جياكومو بوتشيني، يستضيف قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي في الحادي والثلاثين من يناير الحالي حفل أوبرا بوتشيني، وتحط أوركسترا مهرجان بوتشيني، بقيادة الفنان جان لاثام كونيج، رحالها في أبوظبي في أعقاب جولة شملت أوروبا والولايات المتحدة وبعد تقديم عروض ماداما باترفلاي في طوكيو وكوبي وناجازاكي، وعرض توراندوت في بكين، وتنتظر عشاق الأوبرا أمسية رائعة يستمتعون خلالها بالأداء المذهل للسوبرانو فاليريا سيبي، ونجم التينور فرانشيسكو ميلي.
ويتميز بوتشيني بأسلوبه الفريد وقدرته على ربط مشاعر الناس بالمقطوعات الأوبرالية التي يؤلفها بطريقةٍ تأسر القلوب، ما جعله الأشهر والأول في مجاله.

قصر الإمارات
الإمارات
أبوظبي
بوتشيني
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
المطوّع يلتقي رئيس «الأولمبية الدولية»
المطوّع يلتقي رئيس «الأولمبية الدولية»
اليوم 15:00
دي روسي يحارب «سبيشال وان»!
الرياضة
دي روسي يحارب «سبيشال وان»!
اليوم 14:48
1105 حالات استفادت من مساعدات "خيرية الشارقة"
علوم الدار
1105 حالات استفادت من مساعدات "خيرية الشارقة"
اليوم 14:47
أرشيفية
الأخبار العالمية
إغلاق مطار "بازل" في سويسرا بعد تهديد بوجود قنبلة
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©