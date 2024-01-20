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مهرجان الحصن إطلالة على تاريخ أبوظبي ومستقبلها

مهرجان الحصن إطلالة على تاريخ أبوظبي ومستقبلها
21 يناير 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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رحلة عبر الزمن.. تتيح لزوار مهرجان الحصن الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي استكشاف إرث الآباء والأجداد، والتعرف على تراث أبوظبي الغني والفريد، وملامح الحياة في الإمارة خلال العقود الماضية، ويلعب المهرجان دوراً حيوياً في ترسيخ مكانة العاصمة وجهة ثقافية عالمية من خلال برنامج مشوق يجمع بين التثقيف والفنون والترفيه، مع باقة من الورش التفاعلية والأنشطة التقليدية، والعديد من تجارب الطهي، والعروض الموسيقية الحية، وعروض الصقور والإبل، ويميز المهرجان انسجام هذه العناصر في تناغم يجسد تاريخ أبوظبي العريق وتقاليدها الأصيلة من جهة، وطموحاتها وتطلعها بشغف ووعي نحو المستقبل من الجهة الأخرى.

مهرجان الحصن
أبوظبي
التراث
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