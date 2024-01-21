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مدينة "باد إيستشل" النمساوية تطلق أنشطتها كعاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2024

مدينة "باد إيستشل" النمساوية تطلق أنشطتها كعاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2024
21 يناير 2024 11:53

 أطلقت مدينة "باد إيستشل" النمساوية أنشطتها كعاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2024 حيث تنظم المدينة برنامجاً ثقافياً واسع النطاق هذا العام بالتعاون مع 23 بلدية في منطقة "زالسكامرجوت".

وقام ألف مغن بأداء أغاني البكائية الشعبية (يودل) في منتجع " باد إيستشل " النمساوي للعطلات امس إحتفاء بهذه المناسبة فيما تقرر تنفيذ حوالي 300 مشروع في منطقة "زالسكامرجوت" حتى نهاية العام.

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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نائب المستشار ووزير الثقافة النمساوي فيرنر كوجلر قوله "يمكن للفن والثقافة أن يفعلا الكثير لمواجهة الكراهية والتحريض" مشيرة إلى أن الحفلات الموسيقية والعروض والمعارض لا تهدف إلى إعادة تقييم الماضي "الهابسبورجى" و"النازي" للمنطقة فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على الحلول للمشاكل الحالية مثل السياحة الجماعية والهجرة وتغير المناخ.

يذكر أن عواصم الثقافة الأوروبية هي مبادرة للاتحاد الأوروبي يعود تاريخها إلى عام 1985 وفي كل عام، يتم اختيار ثلاث مدن لتقديم برامجها الثقافية حيث أصبحت تارتو في إستونيا وبودو في النرويج عاصمتين للثقافة الأوروبية لهذا العام بالإضافة إلى "باد إيستشل".

المصدر: وام
الثقافة
النمسا
أوروبا
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