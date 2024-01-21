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أزياء «2024».. بألوان الحياة

عارضة أزياء
21 يناير 2024 19:33

عزة يوسف (القاهرة)
تميز أسبوع الموضة الخاص بصيف وربيع عام 2024 بألوان غير متوقعة ونابضة بالحياة وبعيدة تماماً عن الألوان الحيادية، حيث اتجه مصممو الأزياء إلى ألوان درجات الأزرق والأخضر والوردي، وإليك أبرزها، حسبما ذكرها موقع «Stylecaster» الأميركي:
الفستق
تفاجأت السيدات بظهور لون الفستق في كل مكان خلال الربيع، حيث قامت العديد من شركات الأزياء العالمية بتقديمه كلون الربيع المقبل، لاسيما لملابس السهرة وحفلات الزفاف، فهو لون ناعم ومحبب للعديد من درجات البشرة.
الأزرق الفاتح
تهيمن الدرجات الفاتحة على صيحة عام 2024، ولأن الأزرق الفاتح له طابع جليدي، فيمكن ارتداؤه طوال العام كمعطف ثقيل في الشتاء أو فستان صيفي مع بشرة سمراء.
الأزرق الداكن
قد تبدو الدرجة الداكنة من الأزرق في الظلام مثل اللون الأسود، وهو من الألوان الرائجة لعام 2024، ويتناسب مع ألوان تتناقض معه مثل البرتقالي والأصفر الأحمر.
الوردي الفاتح
كان هذا اللون رائجاً بشدة عام 2015، والآن يعود في صيف 2024 ليكون في الصدارة مجدداً.
الأصفر الكناري
هذا اللون الجميل الزاهي يمكن تنسيقه مع الأسود لجعله مناسباً لفصلي الخريف والشتاء، أو ارتداؤه كلون موحد وجعله محور إطلالتك.
ملابس وأكسسوارات
احتلت ألوان الفضي المتلألئ والجلد الأحمر والأرجواني الفاتح، منصات عروض الأزياء لصيف وربيع 2024، في الملابس أو الأكسسوارات.

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