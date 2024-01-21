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ماجدة الرومي وبوتشيلي وتوم جونز في «ليالي السعديات»

ماجدة الرومي وبوتشيلي وتوم جونز في «ليالي السعديات»
22 يناير 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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على مسرح خارجي مفتوح بجزيرة السعديات، تشهد «ليالي السعديات» برنامجاً حافلاً من الأمسيات الموسيقية على مدار 3 أشهر، ويحظى الجمهور بفرصة استثنائية للاستمتاع بأعمال نجوم الموسيقى العرب والعالميين وسط إطلالات خلابة على الجزيرة ومعالمها الأيقونية.
وتتواصل « ليالي السعديات» التي لا تُنسى مع كوكبة من ألمع النجوم، حيث تستضيف التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي يوم 27 يناير، والمغني ومؤلف الأغاني البريطاني ستينج يوم 3 فبراير، والأسطورة اللبنانية ماجدة الرومي يوم 10 فبراير، والمغني الويلزي توم جونز يوم 1 مارس، والمغني ومؤلف الأغاني الحائز على جائزة جرامي جون ليجند يوم 2 مارس.
يذكر أن «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تستضيف فعاليات «ليالي السعديات» بالتعاون مع ميرال، والسعديات أبوظبي، والدار.

ماجدة الرومي
السعديات
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