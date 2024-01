«مهرجان القوز للفنون» ينطلق بـ 200 فعالية متنوعة

أبوظبي (الاتحاد)

يعود مهرجان القوز للفنون في دورته الـ 11 يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 يناير برعاية هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة»، ليواصل تقليده الراسخ بجمع لفيف من الفنانين، والعروض الموسيقية، والفعاليات الثقافيّة، وأطايب المأكولات ليحتفي بالمفكرين والمبدعين في رحاب منطقة القوز الإبداعية.

ويَعِدُ المهرجان زوار هذه الدورة بأكثر من 20 عرضاً حياً، و80 فناناً وفنانة، و50 تصوراً مبتكراً من أشهى الأطعمة والأكلات، و200 فعالية يقدمها من الصباح حتى منتصف الليل.

ويستضيف مهرجان القوز مجموعة من مواهب المنطقة لتشعل أجواءه بعروض حية، يحييها مغني الراب السينابتيك ورفاقه، والفنان الأردني ليث الحسيني. ويدعو الزوار إلى طيف متنوع من التجارب الثقافيّة والتفاعلية التي تحاكي اهتمام مختلف الأعمار على مدار يومي الحدث، بينها عمل تركيبي تفاعلي صوتي بعنوان أصداء الطبيعة Echoes of Nature للفنان الياباني يوري سوزوكي، يُعرض في فضاء من الـ «كونكريت» عبر ترتيب انتقائي لعدد من الأبواق والأنابيب المولدة لأصداء تحاكي أصوات الطبيعة. ويعرض المهرجان العديد من التجارب البصرية، بينها جدارية ملحمية بعنوان مجموعة لحظات Collection of Moments للفنان التونسي الفرنسي إل سيد، ومعرض الأعمال المختفية The Disappearing Art Show. ويشهد الحدث عرضاً خارجياً لفيلم «هيب هوب المقلاع» Slingshot Hip Hop.

يعرض القوز للفنون 2024 مجموعة من الأعمال التركيبية العامة، بينها «كل الألوان للأسود ظِلال» Every Color is a Shade of Black، للفنانة حمرا عباس، و«رايات حمراء» Red Flags للنّانة أناهيتا رازمي، و«في مكان منسي» A Forgotten Place، للفنان مهند شونو.

ويقدم المهرجان جلسة يوغا وجولة على الدراجات الهوائية، وفعاليات وورشاً فنية وتفاعلية مخصصة للأطفال، وأخرى تعليمية إبداعية وفنوناً أدائية، وألعاب الطاولة الشائقة وأنشطة الصحة واللياقة البدنية.



وتشهد العروض الحية، فقرة الفنانة الفرنسية المغربية أمينة على ألحان تدمج الميلوديا الفولكلورية بموسيقى البوب، وعرض الفنان الأدائي التنزاني ديبيش بانديا، الذي يحول سيارة إلى منحوتة صوتية عبر جملة من الكلمات المنطوقة التي تحاكي خصوصية المكان.

وبحلول الغروب يشهد المهرجان عرض الدي جي ستيك نو بيلز المقيم في الإمارات، وديو الثنائي مارسيمبا بمفردات سودانية على إيقاعات أفريقية، والعرض الراقص للفنانة الهندية أوشا جاي، والعرض الإيقاعي للدي جي بيج هاس صاحب البرنامج الإذاعي الشهير.