«سالم بن حم الثقافي» ينظم ملتقى التراث



العين (الاتحاد) برعاية وحضور الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، أقام المركز فعالية ثقافية تسلط الضوء على الموروث الشعبي الإماراتي، وذلك ضمن برنامج «تراثي هويتي» الذي أطلقه المركز للاحتفاء بالتراث طوال شهر يناير.

وشلمت الفعالية التي أقيمت في البر بمنطقة ناهل، الذي يجسد روعة صحراء الإمارات بتفاصيلها الساحرة، عدداً من الأنشطة التراثية والشعبية، من ركوب الجمال والخيول وتحضير القهوة الشعبية، وجلسة تراثية تخللها الحديث عن «السنع» والعادات والتقاليد الإماراتية، التي تقام بهدف ترسيخ التراث الإماراتي الأصيل في نفوس الأبناء وتحفيزهم على حفظ ميراث آبائهم وأجدادهم.

وقال الشيخ مسلم بن حم: تفتخر دولة الإمارات بإرثها العريق وتراثها الغني، ويعتز شعبها بموروثه الثقافي الزاخر بالقيم العربية الأصيلة من النخوة والشهامة والإخلاص وكرم الأخلاق والأمانة والتطوع والضيافة وآداب المجلس، وسواها من مفاهيم السنع التي تشكل جوهر الإنسان الإماراتي.

وتابع ابن حم: نسير على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي غرس فينا حب التراث وضرورة الاهتمام به ونقله من جيل إلى جيل للحفاظ على الهوية الإماراتية الأصيلة في وجدان كل مواطن، ونستذكر في هذا الصدد قول المغفور له: «لا بد من الحفاظ على تراثنا، لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة».

وعن برنامج «تراثي هويتي» الذي يقيمه المركز قال ابن حم: يهدف البرنامج إلى نشر الوعي بأهمية التراث المحلي واستدامته ونقله جيلاً بعد جيل، لإبقاء الأجيال الجديدة على تواصل مع إرثهم العريق وقيمه الأصيلة وإلهامهم للاعتزاز به.

ودعا المؤسسات والهيئات الحكومية إلى ترسيخ مفاهيم التراث الإماراتي، عبر تنظيم الفعاليات والندوات التخصصية، وتوفير المنصات التي تلقي الضوء على الموروث الاجتماعي الإماراتي وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية.