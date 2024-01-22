اليابان تتحدث عن "إمكانية" إعادة تشغيل مسبارها على القمر

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، اليوم الاثنين، أنها أوقفت إمدادات الطاقة عن مسبارها «سليم» Slim بعد أقل من ثلاث ساعات من هبوطه التاريخي على سطح القمر السبت، من أجل توفير الطاقة في بطارياته لإعادة تشغيل محتملة.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك «إمكانية» لإعادة تشغيل المسبار الذي واجه مشكلة في الألواح الشمسية.

وقالت وكالة الفضاء اليابانية «بحسب بيانات القياس عن بعد، فإن خلايا المسبار (سليم) الشمسية موجهة نحو الغرب. وإذا ضرب ضوء الشمس القمر من جهة الغرب في المستقبل، فإننا نعتقد أنه من الممكن إنتاج الطاقة، ونحن نستعد حالياً لإعادة التشغيل».

ولفتت الوكالة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي «تمكنّا من استكمال نقل البيانات الفنية والصور التي تم الحصول عليها في أثناء الهبوط، على سطح القمر قبل انقطاع التيار الكهربائي».

أصبحت اليابان، السبت، خامس دولة في العالم تنفذ بنجاح عملية هبوط على سطح القمر.

بعد نزول مذهل استمر عشرين دقيقة، أعلنت وكالة الفضاء اليابانية أن وحدة «سليم» SLIM (وهي الأحرف الإنجليزية الأولى لعبارة تعني «مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر») هبطت في الساعة 00,20 صباح السبت (15,20 ت غ الجمعة) وأقيم اتصال معها.

ولكن بسبب تعذر عمل الألواح الشمسية، لن يحصل المسبار الملقب «مون سنايبر» («قناص القمر») لقدرته على الهبوط بدقة، على الكهرباء إلا «لساعات»، وفق ما حذر هيتوشي كونيناكا، أحد المسؤولين في وكالة «جاكسا».

وقال كونيناكا إن الألواح قد تعاود عملها عند تغير زاوية الشمس، فيما يعمل الفريق على الإفادة بالحد الأقصى من النتائج العلمية للمهمة من خلال نقل البيانات التي يُحْصَل عليها إلى الأرض.

«سليم» SLIM واحدة من مهام كثيرة إلى القمر أطلقتها أخيراً دول وشركات خاصة. لكن، حتى الآن، لم تنجح سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين، وأخيراً الهند، في الهبوط على سطح القمر.

تأمل «جاكسا» في تحليل البيانات التي حُصِل عليها في أثناء الهبوط على القمر لتحديد ما إذا كانت المركبة حققت مرادها بالهبوط على بعد 100 متر من هدفها.هبطت المركبة «سليم» في حفرة صغيرة قطرها أقل من 300 متر، تسمى «شيولي»، حيث كان من المقرر أن تجري تحاليل على السطح.

وقالت وكالة الفضاء اليابانية إن العربتين المصغرتين اللتين يحملهما المسبار «سليم» أُطْلِقَا بشكل طبيعي، بما في ذلك مسبار كروي يسمى «سورا-كيو» SORA-Q، وهو لا يكاد يكون أكبر من كرة التنس، يمكنه تعديل شكله للتحرك على التربة القمرية. وطوّرته «جاكسا» بالشراكة مع عملاق الألعاب الياباني «تاكارا تومي» Takara Tomy.

وقال جوناثان ماكدويل عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية إنه رغم أنه يجب التأكد من دقة الهبوط على القمر، «أعتقد أن المهمة حققت نجاحاً كبيراً».

وأوضح أن مشكلات عدة قد تكون السبب وراء مشكلة الألواح الشمسية. وقال ماكدويل «قد يكون هناك كابل مفكوك، أو كابل وُصِّل بطريقة خاطئة، أو قد تكون مركبة الهبوط في وضع عكسي وغير قادرة على رؤية الشمس لسبب ما».

بعد مرور أكثر من 50 عاماً على الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر، وهو الإنجاز الذي حققه الأميركيون عام 1969، تجدَّدَ تسابُق الدول إليه.

فبالإضافة إلى الولايات المتحدة والصين، تحلم روسيا أيضاً بإعادة أمجاد الاتحاد السوفييتي في مجال الفضاء.