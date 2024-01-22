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غداً.. تتواصل حلقات البث المباشر لـ«شاعر المليون»

من برنامج «شاعر المليون»
22 يناير 2024 21:39

أبوظبي (وام)
تنطلق مساء غدٍ، عاشر حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الحادي عشر، بمشاركة 6 شعراء، عبر قناتي أبوظبي وبينونة.
يلتقي أعضاء لجنة التحكيم، المؤلفة من د. غسان الحسن ود. سلطان العميمي، وحمد السعيد، خلال الحلقة العاشرة من البرنامج، بالشعراء الستة الذين يقدمون روائعهم الشعرية، خلال الأمسية الثانية من المرحلة الثانية الـ24، والتي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، وهؤلاء الشعراء هم «فواز ناوي العنزي ووليد بن مسعد الدلبحي وطلال بن حسين الحميان الشمري من المملكة العربية السعودية، وعبدالله الشقراني وفيصل عبيريد العازمي من الكويت، وناصر هادي المنصوري من الإمارات.
وقد نتج عن الحلقة الماضية من البرنامج، تأهل صلاح بن ضاحي الحربي من المملكة العربية السعودية، ومحمد منصور المطرقّة من دولة الكويت إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة، وهم: فادي زيد العبادي من المملكة الأردنية الهاشمية، وعمر بن هذال من المملكة العربية السعودية، وعمر اللهيميد من دولة الإمارات، ومبارك بن مدغم الأكلبي من المملكة العربية السعودية، انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون»، لإعلان النتائج في مستهل الحلقة.

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