علي يوسف السعد يكتب: رحلة شيكاغو.. تجربة لا تنسى

آه يا شيكاغو - المدينة العاصفة! لم تكن رحلتي الأخيرة إلى هذه المدينة الصاخبة أقل من مجرد مغامرة عاصفة، من البيتزا العميقة إلى العجائب المعمارية، شيكاغو لديها كل شيء، وأنا هنا لأكشف عن مغامراتي بطريقة بسيطة عبر هذه القصاصة.

أولاً وقبل كل شيء، دعونا نتحدث عن الطقس، حيث تتمتع شيكاغو بأجواء ممتعة، وقد جربت ذلك بنفسي، في إحدى اللحظات، كنت أتجول على طول ممشى النهر تحت أشعة الشمس الدافئة، وفي اللحظة التالية، كنت مختبئاً في سترتي عندما حاولت عاصفة من الرياح سرقة قبعتي، علماً بأن هذا كان في شهر أغسطس، وبالحديث عن ممشى شيكاغو النهري، فهو من دون شك جوهرة المدينة، لا يسعني إلا أن أتعجب من الهندسة المعمارية المذهلة التي تصطف على ضفاف النهر، وناطحات تصل إلى السحاب وتنعكس في المياه المتلألئة - إنه مشهد يستحق المشاهدة.

بالطبع، لن تكتمل أي رحلة إلى شيكاغو دون الغوص في طبق البيتزا العميق العملاق، الذي اشتهرت به هذه المدينة، وهو بكل بساطة وجبة تشبه الفطيرة أكثر من البيتزا، عندما تناولت لقمتي الأولى، شعرت بطبقات الجبن تتمدد بطريقة سحرية، احرص عند أكل هذه الوجبة على ألا ترتدي ثياباً بيضاء، حيث ستغطيك الصلصة والموزيريلا من دون شك، وهي طريقة تناول هذه البيتزا من أهل شيكاغو.

تعد شيكاغو موطناً لبعض المعالم الثقافية الشهيرة، لم أستطع مقاومة زيارة معهد شيكاغو للفنون، حيث تشعر بأنك تعثرت في كنز من الإبداع، لقد نقلتني اللوحات والمنحوتات إلى عوالم مختلفة، وأكاد أجزم بأن إحدى الصور غمزت لي (ربما لا، لكن المسافر ليس عليه حرج ويمكن أن يحلم).

الآن دعونا نتحدث عن الرياضة، حيث يأخذ سكان شيكاغو رياضاتهم على محمل الجد، فقد حضرت مباراة لفريق (Chicago Cubs) في ملعب ريجلي فيلد، وكان الجو مليئاً بالإثارة، مع أنني لا أفقه شيئاً في هذه الرياضة، رياضة البيسبول، ولكن صراحة نشأت بيني وبين المشجعين صداقة غريبة، إنها تجربة بيسبول لا مثيل لها. حتى أنني حاولت ترديد أغنية «Take Me Out to the Ball Game»، وطبعاً مثل ما يقول المثل عندنا، «مع الخيل يا شقرا».

أحد أكثر الأشياء غرابة التي قمت بها في شيكاغو هو التقاط صورة شخصية لـ «Bean» في حديقة الألفية، وهذا التمثال الفضي اللامع الذي يحمل اسم «Cloud Gate» أصبح من أشهر التماثيل على (Instagram)، ولم أستطع مقاومة الانضمام إلى صفوف ملتقطي الصور الذاتية الذين يوثقون انعكاساتهم المشوهة على سطحه اللامع، إنها مثل مرآة بيت المرح، ولكن من دون مهرجين مخيفين.

وفي الختام، كانت رحلتي إلى شيكاغو تجربة لا تنسى مليئة بالضحك، والبيتزا العميقة، والعجائب المعمارية، والانغماس الثقافي.. إنها مدينة تعرف كيف توازن بين تاريخها الغني والابتكار الحديث ولمسة من الفكاهة.. شيكاغو، لقد أسرت البيتزا قلبي، وقد أعود لها مرة أخرى.