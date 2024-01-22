«تيفان لوّل».. أكبر برنامج مسابقات في التراث

أبوظبي (وام)

تحت شعار «تراثنا هويتنا.. زايد قدوتنا»، شهدت الحلقتان الأولى والثانية من برنامج «تيفان لوّل» أكبر برنامج تلفزيوني للمسابقات في التراث الإماراتي، وأهم البرامج التراثية التي تقدم على مستوى الوطن العربي، بمهرجان الشيخ زايد 2023-2024، إقبالاً لافتاً من الجمهور، ومشاركة واسعة وتنافساً قوياً ومثيراً بين المشاركين للفوز بجوائز بلغت قيمتها 500 ألف درهم خلال الحلقتين، حيث يقدم البرنامج جوائز تصل لأكثر من 250 ألف درهم بالحلقة الواحدة؛ بهدف تعزيز حفظ الموروث التراثي الشعبي ونقله للأجيال بكل فخر.



حياة وحضارة

حرص عدد كبير من الجمهور من المواطنين والمقيمين والسياح من شتى أنحاء العالم، على حضور الحلقتين الأولى والثانية من البرنامج اللتين أقيمتا يومي السبت والأحد الماضيين، بصحبة الأهل والأصدقاء، فيما حرص عشرات الآلاف من الجمهور على مشاهدة الحلقتين على الهواء مباشرة عبر قنوات شبكة أبوظبي للإعلام الشريك الإعلامي للمهرجان، للتعرف على كنوز التراث وقيمته، وقدرة الإنسان الإماراتي على صنع الحياة والحضارة بتلك الحرفية والمهارة والجودة والفن، إضافة إلى التعرف على الألعاب الشعبية التراثية، من خلال المسابقات المتنوعة والحرف اليدوية وغيرها.

رحلة إلى الماضي

استقبلت الفرق الشعبية على باب المسرح الرئيسي الجمهور من زوار مهرجان الشيخ زايد بالأهازيج الشعبية التراثية، لمنحهم فرصة حضور حلقات البرنامج من الفئات العمرية كافة، ضمن رحلة إلى الماضي الجميل من خلال المشاهدة الحية والتنافس بين المتشاركين في كافة مسابقات البرنامج التراثية المتنوعة بالهواء الطلق، وسط الأجواء الشتوية الرائعة التي تمتاز بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم البرنامج لكل فائز من الحضور خلال الحلقتين الأولى والثانية جائزة بقيمة 2000 درهم، من خلال مسابقة «سؤال وجواب» التي تم طرحها على الجمهور بشكل عشوائي خلال حلقة البرنامج، وجائزة بقيمة 3000 درهم من خلال السحب اليومي للحضور، وجائزة بقيمة 5000 درهم من خلال مسابقة الرسائل النصية القصيرة SMS خلال الحلقة، بالإضافة إلى جائزة بقيمة 20 ألف درهم للفائز بمسابقة اللغز الأسبوعي عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، وسط أجواء تراثية ترفيهية عالمية، كما حظي الحضور بفرصة كبيرة للمشاركة في السحب الشهري للبرنامج للفوز بسيارة.



«طرح القعود»

شهدت مسابقة «طرح القعود» تنافساً مثيراً بين المشاركين، في محاولة لطرح القعود أرضاً ضمن خمس جولات في الوقت المحدد والمقدر بـ 30 ثانية حيث حظي الفائز بجائزة قيمتها 5000 درهم لكل فائز في الجولة، كما حظي الفائز في كل جولة من مسابقة «ركوب الصعب» على جائزة بقيمة 3000 درهم، فيما فاز كل مشارك في مسابقة «شد الحبل» للرجال والأطفال بقيمة 2000 درهم لكل جولة.

ووسط تشجيع وحماس كبيرين من الحضور خلال حلقتي البرنامج، حظي الفائز في مسابقة (المطارح/المصارعة) الثنائية التي تحتاج إلى السرعة والقوة البدنية بالفوز بجائزة بقيمة 2000 درهم لكل جولة، كما شهدت مسابقة «الكرابي» تنافساً مثيراً للفوز بجائزة بقيمة 1000 درهم لكل جولة.

ملء الدلو

أشعلت مسابقة «الرشا» حماس المشاركين والجمهور خلال مغامرة ملء الدلو من مياه البئر والسير بها لمكان محدد لتعبئته بالمياه التي جمعها من البئر، حيث حصل الفائز على جائزة بقيمة 2000 درهم، فيما شهدت مسابقة «اليواني»، وخاصة المشاركين من الأطفال تحدياً كبيراً للقفز بالأرجل وإمساك أطراف اليونية باليدين والتي يرتديها بأرجله للوصول لخط النهاية للفوز بـ 2000 درهم خلال جولتين من المسابقة.

وحظي جمهور المهرجان بالفوز بجائزة نقدية بقيمة 5000 درهم، من خلال مسابقة «الصناديق»، وهي مسابقة تراثية تم وضع داخل كل صندوق تاريخ لحدث مهم في دولة الإمارات للإجابة عنه، فيما شكّل التنافس بين العنصر النسائي في المسابقات الخاصة بهن تحدياً كبيراً على صناعة العديد من الحرف التراثية، مثل السدو والتلّي والحنا والمغزل، حيث حصلت الفائزة على جائزة بقيمة 4000 درهم لكل جولة.



أوقات مع العائلة

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً وحتى تاريخ 9 مارس 2024، ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى 1 صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة وممتعة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق، مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب الفئات العمرية كافة.



أجواء تراثية ترفيهية

دعت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد الجمهور من الفئات العمرية كافة، للحضور والمشاركة في حلقات البرنامج، التي ستقام كل أسبوع أيام «السبت والأحد»، والتي تمنحهم قضاء أوقات لا مثيل لها للتعرف على التراث الإماراتي بأشكاله كافة ومشاهدة المسابقات الحية التي تشعل حماسهم وسط أجواء تراثية ترفيهية تجمع أفراد العائلة كافة.