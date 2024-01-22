«تحقيق أمنية» تُسعد قلب سيفان بزيارة لندن

أبوظبي (الاتحاد)

أنارت مؤسسة «تحقيق أمنية» قلب الطفل سيفان (16 عاماً) بالفرح والسعادة بعد تحقيق أمنيته في زيارة العاصمة البريطانية لندن والاستمتاع برؤية أفراد عائلته بعد فترة غياب طويلة.

وانتظرت سيفان سيارة خاصّة لدى وصوله المطار وجابت بهم معالم المدينة طوال فترة إقامتهم، وفي مقدمتها حديقة ووبورن سفاري، قصر باكنغهام، عين لندن وبيج بن، والعديد من الأماكن الشهيرة.

وأوضح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «أحلام الأطفال المرضى تُشكّل الضوء الذي يُنير عقولهم ويُساعدهم في الإبحار بعيداً عن واقع المرض ومسيرة العلاج المُضنية، ونحن سعداء لتحقيق أمنية الطفل سيفان في زيارة لندن بمساهمة سخية من أهل الخير والأيادي البيضاء في الإمارات، ونأمل أن نتمكّن معاً من استدامة السعادة في قلوب الجميع».