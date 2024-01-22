الثلاثاء 23 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«تحقيق أمنية» تُسعد قلب سيفان بزيارة لندن

«تحقيق أمنية» تُسعد قلب سيفان بزيارة لندن
23 يناير 2024 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«السيتي» في سباق ««ذا بيست»
«أمنية» تُعزّز حب الطبيعة في قلب علياء

أنارت مؤسسة «تحقيق أمنية» قلب الطفل سيفان (16 عاماً) بالفرح والسعادة بعد تحقيق أمنيته في زيارة العاصمة البريطانية لندن والاستمتاع برؤية أفراد عائلته بعد فترة غياب طويلة.
وانتظرت سيفان سيارة خاصّة لدى وصوله المطار وجابت بهم معالم المدينة طوال فترة إقامتهم، وفي مقدمتها حديقة ووبورن سفاري، قصر باكنغهام، عين لندن وبيج بن، والعديد من الأماكن الشهيرة.
وأوضح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «أحلام الأطفال المرضى تُشكّل الضوء الذي يُنير عقولهم ويُساعدهم في الإبحار بعيداً عن واقع المرض ومسيرة العلاج المُضنية، ونحن سعداء لتحقيق أمنية الطفل سيفان في زيارة لندن بمساهمة سخية من أهل الخير والأيادي البيضاء في الإمارات، ونأمل أن نتمكّن معاً من استدامة السعادة في قلوب الجميع».

مؤسسة تحقيق أمنية
تحقيق أمنية
لندن
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي
اليوم 11:57
الذهب يلمع مع تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يلمع مع تراجع الدولار
اليوم 11:32
رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!
الرياضة
رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!
اليوم 11:30
«أجمل شتاء في العالم» يزين معسكرات الأندية
الرياضة
«أجمل شتاء في العالم» يزين معسكرات الأندية
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©