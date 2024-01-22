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جولات مشي في أبوظبي ومصفح

جولات مشي في أبوظبي ومصفح
23 يناير 2024 00:54

أبوظبي (الاتحاد) 

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دعماً لهدف جعل الرياضة أسلوب حياة مستداماً، نظمت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية ومن خلال مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية مصفح مبادرة رياضية تحت عنوان (معاً نمشي)، على مدار أربعة أيام في أبوظبي ومصفح.  
وتضمنت فعالية مصفح تنفيذ جولة مشي تحت إشراف إدارة خدمات وإسعاد المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم ورشة توعوية قدمها طبيب مختص من مستشفى «لايف كير» تضمنت نصائح صحية ووقائية، فيما استهدفت فعالية حديقة دلما بأبوظبي، إشراك السيدات في جولة مشي، وتنفيذ فعاليات رياضية مختلفة بهدف تعزيز الوعي الصحي والرياضي، والتشجيع على استخدام المرافق المجتمعية التي توفرها البلدية للمساهمة في الحد من الأمراض الشائعة، وجعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع.

أبوظبي
الإمارات
مصفح
ممارسة الرياضة
رياضة المشي
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