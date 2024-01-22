الثلاثاء 23 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«كن نشطاً».. في جزيرة المارية

«كن نشطاً».. في جزيرة المارية
23 يناير 2024 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بطولة الإمارات للموتوسيرف تنطلق في أبوظبي «السبت»
المتحدثة باسم «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مستشفى الإمارات الميداني ينقذ حياة الآلاف في غزة

باقة مبتكرة من البرامج المجتمعية المجانية التي تساعد على تبني نمط حياة صحي تنتظر زوار جزيرة المارية في أبوظبي، ويركز برنامج «كن نشطاً» المجتمعي المخصص لزوار الجزيرة على مفهوم الصحة والعافية، من خلال باقة من أنشطة اليوغا والمشي، وجرى تطويره ليتيح للضيوف من جميع الأعمار والمستويات اتِّباع أسلوب حياة صحي ونشط في بيئة اجتماعية مريحة.
ويتضمن البرنامج جلسات اليوغا بإشراف مدربين معتمدين، وهي مناسبة لجميع مستويات ممارسي اليوغا، من المبتدئين إلى المتقدمين، وتنظم هذه  الجلسات ثلاث مرات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وتنطلق جولات المشي بصحبة مرشدين متخصصين في اللياقة البدنية ثلاث مرات في الأسبوع  أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، فيما تنتظر الصغار جلسات زومبا للأطفال وأخرى للأم والطفل بالإضافة إلى فئة ثالثة للكبار.

جزيرة المارية
أبوظبي
الإمارات
اليوغا
ممارسة الرياضة
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي
اليوم 11:57
الذهب يلمع مع تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يلمع مع تراجع الدولار
اليوم 11:32
رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!
الرياضة
رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!
اليوم 11:30
«أجمل شتاء في العالم» يزين معسكرات الأندية
الرياضة
«أجمل شتاء في العالم» يزين معسكرات الأندية
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©