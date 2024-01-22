«كن نشطاً».. في جزيرة المارية

أبوظبي (الاتحاد)

باقة مبتكرة من البرامج المجتمعية المجانية التي تساعد على تبني نمط حياة صحي تنتظر زوار جزيرة المارية في أبوظبي، ويركز برنامج «كن نشطاً» المجتمعي المخصص لزوار الجزيرة على مفهوم الصحة والعافية، من خلال باقة من أنشطة اليوغا والمشي، وجرى تطويره ليتيح للضيوف من جميع الأعمار والمستويات اتِّباع أسلوب حياة صحي ونشط في بيئة اجتماعية مريحة.

ويتضمن البرنامج جلسات اليوغا بإشراف مدربين معتمدين، وهي مناسبة لجميع مستويات ممارسي اليوغا، من المبتدئين إلى المتقدمين، وتنظم هذه الجلسات ثلاث مرات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وتنطلق جولات المشي بصحبة مرشدين متخصصين في اللياقة البدنية ثلاث مرات في الأسبوع أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، فيما تنتظر الصغار جلسات زومبا للأطفال وأخرى للأم والطفل بالإضافة إلى فئة ثالثة للكبار.