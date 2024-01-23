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"ميتا" تسمح لبعض مستخدمي خدماتها بإلغاء الربط بين حساباتهم

شعار ميتا
23 يناير 2024 07:32

قالت شركة ميتا العملاقة للتكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة،إن المستخدمين في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون قريبا من إلغاء ربط حساباتهم على إنستجرام وفيسبوك وخدمات ميتا الأخرى.

وستسمح التغييرات للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستخدام العديد من خدمات "ميتا" دون مشاركة بياناتهم عبر المنصات المختلفة. وعلى سبيل المثال ، سيتمكن المستخدمون من استخدام "فيسبوك ماسنجر" كخدمة مستقلة بدون حساب لــ"فيسبوك". وبالنسبة لأولئك الذين سبق لهم ربط حساباتهم على "فيسبوك" و"إنستجرام" سيكون لديهم خيار إلغاء ربطهما. وسيتمكن مستخدمو "فيسبوك ماركتبليس" و "فيسبوك جيمينج" أيضا من الوصول إلى هذه الخدمات دون إمكانية الوصول إلى المعلومات من حساباتهم الأساسية على "فيسبوك".

وقالت الشركة إنها "خلال الأسابيع القليلة المقبلة" ستبدأ في إرسال إشعارات إلى المستخدمين في المنطقة التي ينطبق عليها القانون، مما يوفر خيار إلغاء ربط الخدمات. ويتضمن ذلك القدرة على منع "ميتا" من دمج البيانات حول استخدامهم لـ "فيسبوك" و"إنستجرام".

المصدر: د ب أ
انستجرام
ميتا
فيسبوك
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