«مهرجان الأضواء» بالشارقة.. شلالات نور بألوان الفن والثقافة

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، انعقاد الدورة الـ13 من مهرجان أضواء الشارقة، من 07 إلى 18 فبراير 2024، لتضيء عدداً من أبرز المعالم الحضارية والطبيعية في الإمارة بأشكال فنية تحمل إبداعات أكثر من 15 فناناً عالمياً، يستخدمون أحدث التقنيات الضوئية المتطورة والأجهزة الفنية المبتكرة لإبهار مئات الآلاف من الجمهور بأكثر من 15 عرضاً متنوعاً على مدار 12 يوماً متتالياً، تبدأ من الـ6 مساءً حتى الـ11 مساءً، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث تستمر العروض حتى منتصف الليل.

لوحات إبداعية

تتوزع عروض المهرجان على 12 موقعاً ومعْلماً استراتيجياً في الإمارة، منها القيادة العامة لشرطة الشارقة، السوق العام بالحمرية، وواجهة كلباء المائية، إلى جانب مواقع أخرى تتضمن: بحيرة خالد، واجهة المجاز المائية، مقر مجموعة بيئة، حصن الذيد، مسجد الشارقة، مسجد الشيخ راشد القاسمي، مسجد النور، وسد الرفيصة، فضلاً عن «قرية الأضواء» التي من المقرر أن تنطلق من أول فبراير لتحتضن مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 55 مشروعاً وطنياً.وبفضل تقنيات الإضاءة الحديثة والموفرة للطاقة، تتحول واجهات المعالم المستهدفة في مهرجان أضواء الشارقة إلى فسيفساء من الألوان تحتفي بتاريخ وتراث الإمارة، حيث تمتاز تلك المعالم بجمال تفاصيلها المعمارية، التي تتناغم مع الأضواء والموسيقى، لتساهم في تحويل المشهد الاعتيادي إلى لوحات فنية إبداعية تروي قصصاً عن ماضي وحاضر ومستقبل الإمارة، وتنشر رسالة السلام والتسامح والتنوع، باستخدام الأضواء التي تمثل قاسماً إنسانياً مشتركاً بين الحضارات والثقافات، وعنصراً يضفي على الإنسان طمأنينة النفس وراحة العين.

تجربة ثرية

قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة «يُعد مهرجان أضواء الشارقة حدثاً عالمياً يعكس مكانة الشارقة كمركز للفن والثقافة والتراث في المنطقة، حيث تحتفي الإمارة خلاله برسالتها الحضارية والثقافية التي يقودها صاحب السمو حاكم الشارقة، وتقدم إبداعاً يمزج بين الفن والثقافة والتراث والابتكار، يثري تجربة السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم».وأضاف المدفع «نحرص على التعاون مع نخبة من الفنانين العالميين من مختلف بلدان العالم كل عام، فقد بات المهرجان واحداً من أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، ويرسخ مكانة الشارقة على خريطة السياحة العالمية ويبرز إسهاماتها في تنظيم كبرى الفعاليات التي تحظى بصدى عالمي واسع، ويعكس رؤيتها تجاه النهوض بقطاع السياحة».

يشار إلى أن مهرجان أضواء الشارقة حقق في دورته الماضية إقبالاً جماهيرياً واهتماماً واسعاً حيث بلغ عدد الحضور ما يقارب مليوناً و300 ألف زائر، واستقطبت «قرية الأضواء» وحدها ما يزيد على 184 ألف زائر.