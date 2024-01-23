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الفخراني.. يبحث عن «البهجة» في رمضان

يحيى الفخراني
23 يناير 2024 21:15

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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استقر يحيى الفخراني على خوض الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل «عتبات البهجة»، عن رواية بنفس الاسم للروائي إبراهيم عبد المجيد، ويجسد خلاله شخصية وكيل وزارة الصناعة، وبعد بلوغه سن التقاعد يتجه إلى عالم المنصات الرقمية ويصبح مدوناً إلكترونياً شهيراً.
تدور أحداث العمل في 15 حلقة في إطار الكوميديا الاجتماعية، حول علاقة الأجداد بالأحفاد في الوقت الحالي في ظل توغل المنصات الإلكترونية في الحياة العامة، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، بطولة سيد رجب، وجومانا مراد.
ويسجل هذا العمل التعاون الثالث الذى يجمع الفخراني وأبو عميرة، بعد 16 عاماً منذ آخر أعمالهما «يتربي فى عزو» عام 2007، و«جحا المصري» 2002.
وقال عبد المجيد، إن أحداث الرواية تدور حول رجل تجاوز الخمسين من عمره، يتأمل ما مضى من حياته، يحاور نفسه ويسأل صديق عمره ونظيره في السن: لماذا كلما اقتربت منا البهجة ابتعدت عنا؟، فيرد صديقه: إن الوقوف على عتبات البهجة خير من الدخول إلى البهجة نفسها، لأنك إن دخلت إليها قتلتك وأهلكتك وهكذا، فيما يتساءل الراوي عبر فصول الرواية التي استهل كلاً منها بسؤالين يبدآن بكيف، ولماذا؟ عن أمور يعرف أنه لن يجد لها إجابة، فضياع البهجة أو افتقادها قد يحدث مرة أو اثنتين في المجتمع ويمضي، لكننا في بلادنا كلما صادفتنا البهجة، ضاعت منّا ولا تعود، ويكون علينا دائماً وفي كل مرة أن نبحث عنها من جديد.
وقد صدرت رواية «عتبات البهجة» عام 2005، وهي العمل الأدبي الرابع لإبراهيم عبد المجيد الذي يتم تحويلها لمسلسل درامي، بعد روايات «لا أحد ينام في الإسكندرية» 2006، و«الصياد واليمام» 2009، و«في كل أسبوع يوم جمعة» 2020.

يحيى الفخراني
الدراما الرمضانية
المسلسلات الرمضانية
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