«موسيقى شرطة أبوظبي» تصدح في «مهرجان الحصن»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تجذب فرقة «موسيقى شرطة أبوظبي»، زوار مهرجان «الحصن 2024» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في منطقة الحصن، تحت شعار «تعبير حي عن ثقافة أبوظبي»، والذي تستمر فعالياته في قلب العاصمة أبوظبي حتى 28 يناير الجاري، حيث تصدح في ساحات المهرجان المختلفة، بمعزوفات وأهازيج تراثية بمصاحبة آلات موسيقية قديمة متنوعة، وسط حضور جماهيري لافت.

لوحة جمالية

تقدم الفرقة عروضاً يومية طيلة فترة المهرجان، وتعزف إيقاعات في حب الوطن على وقع آلات «القرب» و«النحاسيات» وآلات الإيقاع والنفخ، لتكوين لوحة جمالية تعبر عن الموروث والتاريخ العريق لدى شرطة أبوظبي.

مقتنيات قديمة

وحول مشاركة الفرقة، قال العميد سيف الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي: نشارك في المهرجان سنوياً برواق دائرة الشرطة، الذي يتضمن مقتنيات وصوراً قديمة لتأسيس شرطة أبوظبي، ويظهر أعضاء الشرطة بالزي التراثي القديم منذ تأسيس شرطة أبوظبي عام 1957، إلى جانب عرض لسيارات الشرطة القديمة «لاندروفر».

وأضاف: تشارك الفرقة بعرض أدائي مميز، حيث يجول فريق الشرطة بين الأسواق ومناطق مختلفة من المهرجان، مثلما كانوا يتجولون قديماً في الأسواق والموانئ والبنوك والمحلات في تلك الفترة.

تحفيز وحماس

ولفت الشامسي إلى أن فرقة «موسيقى شرطة أبوظبي»، التي تأسست عام 1963، تشارك بعروض يومية، وتتكون من مجموعة من أمهر العازفين والموسيقيين، الذين يظهرون بزي شرطة أبوظبي الأبيض القديم الذي يعود إلى التأسيس، ويؤدون فقرات موسيقية تمزج في إيقاعاتها ونغماتها بين التحفيز والحماس.

وأوضح الشامسي، أن الفرقة تقدم أهازيج تراثية ومقطوعات موسيقية في حُب الوطن، وتؤدي مارشات بالألحان الموسيقية التراثية القديمة، إلى جانب مزيج من فنون الأداء التقليدية مثل «العيالة»، و«الشلة»، و«الحربية».

ذكريات الماضي

ونوه الشامسي، إلى أن الفعاليات اليومية الخاصة بدائرة الشرطة، تعيد للزوار والجمهور ذكريات الماضي الجميل، مشيداً بتحضيرات إدارة المهرجان، بتنفيذ ديكورات وفعاليات تراثية وترفيهية تعيد روح الماضي وتستعرض جماليات الحاضر، وقال: نجح المهرجان في تقديم تجارب تفاعلية غنية، ومجموعة من الفعاليات الثقافية والعروض الفنية والموسيقية المميزة والتي تستقطب الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، إلى جانب التطور الملحوظ الذي يحظى به المهرجان من عام لآخر، معرباً عن سعادته للمشاركة سنوياً في هذا المهرجان الثقافي الأبرز في المنطقة، الذي يُعتبر تعبيراً حياً عن ثقافة أبوظبي واحتفالاً بتراثها الغني.

احتفاء بالموروث

أشار العميد سيف الشامسي، إلى أن «مهرجان الحصن» يحتفي بالموروث الأصيل والحرف التقليدية والعروض الأدائية، ويضعها في سياق يربطها بالأنشطة الفنية المعاصرة في العاصمة أبوظبي، عبر توفير منصة للإلهام وتبادل الخبرات بين عناصر منظومتها الثقافية، ودعم الأجيال الجديدة من الفنانين والحرفيين والمبدعين.

برنامج متنوع

يقدم «مهرجان الحصن» برنامجاً متنوعاً من الأنشطة التي تلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، بما في ذلك سلسلة من العروض الأدائية والتراثية والأعمال الفنية والفقرات الغنائية، التي يقدمها نخبة من فناني الإمارات الواعدين على مسرح الكورنيش ومسرح الفلج.