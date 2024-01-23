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في أوروبا.. السيارات تنمو و«البارك» ثابت!!

في أوروبا.. السيارات تنمو و«البارك» ثابت!!
24 يناير 2024 00:52

باريس (أ ف ب) 

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اكتسبت السيارات بمختلف فئاتها سنتيمترات عدة خلال السنوات الأخيرة، ما زاد من تعقيدات حركة السير وركن السيارات في المدن، على ما بيّن تقرير نشرته منظمة «ترانسبورت أند انفايرنمنت» غير الحكومية.
وفي أوروبا، ازداد حجم السيارات الجديدة سنتيمتراً واحداً في المتوسط كل عامين، في حين أنّ نصف السيارات الجديدة المُباعة هي أصلاً كبيرة جداً نسبة إلى مساحات ركن السيارات في الشوارع، بحسب الدراسة. وزاد حجم الانواع الأكثر مبيعاً في أوروبا ما بين ثلاثة وخمسة سنتيمترات في  أحدث طرازاتها، على غرار «بيجو 3008» و «رينو كليو» و «سكودا فابيا» 
و«فيات باندا»، حتى سيارات «ميني» تجاوز حجمها 1٫80 متر في طرازاتها  الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV).

أوروبا
السيارات
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