«الطيور العربية».. ندوة علمية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

«الطيور في المنطقة العربية»، موضوع ندوة علمية يستضيفها مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، غداً ضمن سلسلة الجلسات العلمية التي ينظمها شهرياً، ويقدم عالم الطيور الشهير أوسكار كامبل، خلال الجلسة، عرضاً مميزاً حول التنوع الكبير للطيور التي تعيش وتهاجر عبر شبه الجزيرة العربية. فيما يقدم مدير علم الحيوان الأول لدى سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، نصائح للحضور حول كيفية بدء مسيرتهم المهنية في مراقبة ومتابعة الطيور.. وتلقي كلوديا شتويبر، رئيسة مجموعة الإمارات للتاريخ الطبيعي في أبوظبي، كلمة ملهمة حول الطيور العربية، وتختتم الجلسة بحوار مفتوح للجمهور مع المتحدثين الثلاثة.

وهذه الجلسة هي الخامسة ضمن سلسلة الجلسات العلمية التي يستضيفها المركز، والتي انطلقت في سبتمبر 2023، وتناولت الجلسات السابقة عدداً من المواضيع المهمة، مثل الشعاب المرجانية ومستقبل الأبحاث العلمية المرتبطة بها، وأسماك القرش، وظاهرة التغير المناخي، وتربية الحبار.