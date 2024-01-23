«خلّي الملل بعيد».. تعزز جاذبية «ياس» السياحية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، أغنية «خلّي الملل بعيد»، التي تداعب خيال العائلات وتبشرهم بقضاء أجمل الأوقات بعيداً عن الملل وروتين الحياة اليومية... ونشرت الجزيرة مقطع فيديو مميزاً، مستوحى من نوعية الأغاني البحرية الشهيرة «سي شانتي»، يستعرض مغامرات فتاة صغيرة تقضي أمتع الأوقات خلال فترة إقامتها في مرافق ياس، من دون أن تشعر بالملل. ويدعو الفيديو العائلات للانضمام لأجواء المرح واستكشاف ما تقدمه هذه الوجهة الرائدة من تجارب مشوّقة.

وتقدم جزيرة ياس للضيوف باقة «الإقامة واللعب» والتي تتيح تجربة إقامة استثنائية للصغار مع مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والمغامرات الممتعة، وكذلك الفرصة للراحة والاسترخاء.