«قناة أبوظبي» تطلق برنامج الطهي «ع الضو»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت قناة أبوظبي التابعة لـ «شبكة أبوظبي للإعلام» عرض برنامج الطهي الجديد «ع الضو» كل اثنين في تمام الساعة 19:30 مساءً بتوقيت الإمارات. ويُعتبر البرنامج مزيجاً فريداً يجمع بين الترفيه والسياحة وفنون الطهي، ويتميز بمشاركة مؤثرين خليجيين معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي.«ع الضو» يأتي بفكرة جديدة، حيث يقوم المستضيف المؤثر، بدعوة أصدقائه لتجربة مغامرة الطهي في أماكن متنوعة خارجية في الدولة، ما يبرز تنوع المشهد السياحي والثقافي في الإمارات. يقوم الضيوف بطهي أطباق خليجية شهية في الهواء الطلق، ويتم توثيق هذه التجربة الفريدة على الشاشة.

وتهدف فكرة البرنامج إلى إبراز الجوانب الفريدة والجميلة لدولة الإمارات، حيث يتنقل الفريق إلى مختلف المناطق لاستعراض تراثها وتقاليدها. ومن خلال مشاركة المؤثرين الخليجيين، يتيح البرنامج للمشاهدين التعرف على جوانب جديدة من شخصياتهم وحياتهم اليومية.

تم تصوير الحلقة الأولى في ليوا، حيث استمتع المشاهدون بمقاطع من مهرجان ليوا السنوي. كما شملت الحلقة مشاركة الشيف الرئيسي سلطان الهاشمي والمساعد مطر السويدي، اللذين قدما تجربة فريدة في عالم الطهي في الهواء الطلق.