استكشاف الكون عبر قبة اللوفر أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف تعزيز الشغف باستكشاف الفضاء، ينظم اللوفر أبوظبي فعالية «ليالي المتحف» المستوحاة من معرض «مغامرات عبر الكون» المُقام في متحف الأطفال، وتتاح للمشاركين في أنشطة الفعالية التي تنطلق 27 يناير الحالي فرصة متميزة للقاء رائدي الفضاء الإماراتيين: معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة للشباب، وهزاع المنصوري، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، بالإضافة إلى مغامرة فلكية، يتمكن خلالها الزوار من تأمل القمر، وممارسة مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالفضاء، وتستمتع العائلات والأطفال بمشاهدة باقة من الأفلام المميزة تحت نجوم السماء المتلألئة منها، فيلم «سبيس جام» المشحون بأجواء الإثارة والتشويق، و«الأمير الصغير» الذي يستكشف الكون بطريقة مؤثرة من خلال عيني بطله الصغير.