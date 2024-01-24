لوحتان لـ«بيكاسو» و«موديلياني» تزينان «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (وام)

استقبلت جامعة نيويورك أبوظبي أول هبة فنية في تاريخها، وهي عبارة عن لوحتين أنجزتا بالطباعة الحجرية، أولاهما للفنان بابلو بيكاسو بعنوان «المرأة ذات القبعة التركية»، والثانية للفنان أميديو موديلياني وتحمل اسم «لوحة جان هيبوتيرن». وتقدمت مارييت ويسترمان، نائب رئيس الجامعة، بخالص الشكر إلى فيروز جان وبول فيلان اللذين تبرعا بهاتين اللوحتين الفنيتين الرائعتين للجامعة، فهما من ذواقة الفن ومن كبار شخصيات المشهد الفني في الدولة، ولطالما ساندا رواق الفن بالجامعة.. وقالت: منذ تأسيس الجامعة، كان الفن دائماً أداة قوية للتعليم والتواصل المجتمعي، ويشكل إلى الآن محور جهودنا، ونعتبر هذه الهبة بمثابة شهادة على التزامنا برسالتنا كمؤسسة شاملة للتعليم العالي والأبحاث.