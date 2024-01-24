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قوارب «التنين» تعود إلى جزيرة الحديريات

قوارب «التنين» تعود إلى جزيرة الحديريات
25 يناير 2024 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

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عقب النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى، تُنظم جزيرة الحديريات، النسخة الثانية من «سباق الحديريات لقوارب التنين» يومي السبت والأحد المقبلين، وتنتظر عشاق الرياضات المائية فعالية حماسية مثيرة خلال عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح على شاطئ مرسانا في جزيرة الحديريات، المركز الرائد للترفيه والرياضة في أبوظبي الذي طورته «مُدن»، ويمتد السباق لمسافة 200 متر، ضمن 6 فئات: مفتوحة، مختلطة، سيدات، شركات، مجتمع، مدارس/جامعات. 
وسباق قوارب التنين تقليدٌ صينيٌ قديم يرمز إلى جماليات احتضان الثقافات المتنوعة، ويعزز روح الفريق والعمل الجماعي، ويشجع على أسلوب حياة مفعم بالنشاط والحيوية.

جزيرة الحديريات
مهرجان قوارب التنين
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