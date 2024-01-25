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الترفيه

اليابان: هبوط المركبة "سليم" على سطح القمر اتسم بدقة عالية

مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر
25 يناير 2024 12:23

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) الخميس أن النقطة التي هبطت فيها مركبتها الفضائية الصغيرة "سليم" Slim على سطح القمر السبت الفائت تبعد نحو 55 متراً من هدفها، أي أن العملية أُنجِزَت بدرجة عالية جداً من الدقة.

ويعني ذلك أن الوكالة نجحت في تحقيق الهدف المتمثل في إنزال هذه المركبة ضمن شعاع يبلغ مئة متر من هدفها، بينما تهبط المركبات القمرية عادةً على بُعد كيلومترات عدة من النقطة المقررة.

كذلك نشرت جاكسا الخميس الصور الأولى لهذه العملية التي تُعدّ إنجازا غير مسبوق لليابان، إذ أصبحت خامس دولة تنجح مركبة تابعة لها في الهبوط على سطح القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين والهند.

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لكنّ تطوراً خطيراً شابَ هذا الإنجاز الياباني إذ أن "سليم" واجهت مشكلة في ألواحها الشمسية، مما اضطر جاكسا إلى إيقاف إمدادات الطاقة عنها بعد أقل من ثلاث ساعات من هبوطها، من أجل توفير الطاقة في بطارياتها لإعادة تشغيلها لاحقاً.

وأوضحت جاكسا أن ألواح "سليم" الشمسية يمكن أن تنتج الطاقة مجدداً عندما تتغير زاوية الشمس عند موقع الهبوط، اي عندما "يضرب ضوء الشمس القمر من جهة الغرب"، إذ أن "خلايا سليم الشمسية موجهة نحو الغرب".

وهبطت "سليم" في حفرة صغيرة قطرها أقل من 300 متر، تسمى شيولي، وتمكنت من أن تُطلق طبيعياً العربتين المصغرتين اللتين تحملهما. ويُفترض أن تجري هاتان العربتان تحليلات للصخور المتأتية من البنية الداخلية للقمر المعروفة بالوشاح القمري الذي لا تتوافر بعد معطيات كثيرة عنه.

المصدر: وكالات
القمر
اليابان
محطة الفضاء
سطح القمر
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