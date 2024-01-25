«قناة أبوظبي» تستضيف ميادة الحناوي في «أحلام ألف ليلة وليلة»

أبوظبي (الاتحاد)

تطل المطربة ميادة الحناوي، برفقة الفنانة الشابة ميرنا ملوحي، في الحلقة الجديدة من برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة» الذي يعرض كل سبت على «قناة أبوظبي» في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، حيث تستضيفهما الفنانة أحلام الشامسي، في أمسية طربية تجمع الأصوات السورية العذبة مع أجمل الإيقاعات الموسيقية من الماضي والحاضر.

وتأخذ أحلام المشاهدين في رحلة حوارية فنية شيقة مع أيقونة الطرب العربي ميادة الحناوي، والتي تقدم باقة من أروع أغنياتها الشهيرة، مثل «حبينا واتحبينا»، و«كان يا مكان» و«نعمة النسيان»، إضافة إلى أغنية «انا بعشقك»، والتي تشاركها أحلام في تقديمها على خشبة المسرح.

وتتحدث الحناوي، خلال الحلقة، عن المدرسة الفنية الخاصة التي ساهمت بجعلها واحدة من أهم المطربات في مجال الفن والطرب الأصيل.

وتسلط مطربة الجيل الضوء على دور كبار الملحنين في صناعة نجاحها وشهرتها على الساحة الفنية العربية، وعلى رأسهم الموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار بليغ حمدي، قبل أن يتحول الحلم إلى حقيقة، بعدما سافرت إلى مصر واستقرت هناك لفترة من حياتها. كما تتحدث عن أمنيتها بغناء دويتو مشترك مع المطربة فايزة أحمد التي كانت تستمتع بسماع صوتها وأدائها.

وتروي الحناوي قصة أغنية «في يوم وليلة» التي كتبت لها، ولكن لم تغنها لظروف معينة، متحدثة عن مرحلة إعادة اكتشاف صوتها عن طريق الموسيقار بليغ حمدي، وأثر عدد من الأغنيات التي حققت لها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، مثل «الحب اللي كان» و«أنا بعشقك».

أما الفنانة الشابة ميرنا ملوحي، التي تشارك الحناوي خلال الحلقة في «دويتو» أغنية «هيّا الليالي كده» للموسيقار عمار الشريعي، فتتحدث عن بدايتها الفنية والانتقادات والتحديات التي واجهتها حينها، والتي دفعتها لإثبات نفسها على الساحة الفنية الغنائية.

«أحلام ألف ليلة وليلة».. برنامج فني موسيقي ترفيهي، يُعرض كل سبت على «قناة أبوظبي»، ويُعتبر من أضخم البرامج الفنية على مستوى المنطقة العربية، ويستضيف على مدى 13 حلقة مجموعة متميزة من أبرز الفنانين والنجوم العرب في العاصمة أبوظبي، ليسلط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية بهدف مد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، وليحتفي بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.