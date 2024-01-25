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اقتراح لتحضير الشاي يثير رداً من حكومة بريطانيا

تحضير الشاي في بريطانيا
25 يناير 2024 21:21

أحدث اقتراح لعالمة كيمياء أميركية في شأن أفضل طريقة لتحضير الشاي جدلاً في المملكة المتحدة لدرجة أنّه دفع حكومة هذا البلد، الذي يحظى فيه الشاي بأهمية كبيرة، إلى التعليق.
وفي مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، قالت ميشال فرانكل الأستاذة في "برين ماور كولدج" في ولاية بنسلفانيا الأميركية إنّ إضافة الملح إلى الشاي يساعد على "تخفيف الطعم المُرّ للشاي".
وتابعت "اعتدت إضافة القليل من الملح إلى الشاي، وهذا يساعدني جداً".
واقترحت أيضاً إضافة الحليب الفاتر إلى الشاي في حين أنّ البريطانيين يضيفونه بارداً، أو حتى تسخين الكوب أو الإبريق قبل إضافة الشاي لزيادة كمية الكافيين ومضادات الأكسدة.
وأثار هذا الاقتراح، الذي يطال أحد التقاليد الأكثر أهمية في الثقافة البريطانية، جدلاً شاركت فيه السفارة الأميركية في لندن.
وقالت السفارة، بأسلوب ساخر، في بيان، "لا يمكننا أن نبقى صامتين أمام اقتراحات مخزية تهدد أسس علاقتنا المميزة" مع المملكة المتحدة، مؤكدة أن إضافة الملح إلى الشاي "لا تمثل سياسة رسمية للولايات المتحدة ولن تكون كذلك مطلقاً".
وعلّق مكتب مجلس الوزراء البريطاني، عبر منصة "اكس"، بالقول "نحن نقدّر علاقتنا المميزة، لكننا نقرّ بعدم اتفاقنا. لا يمكن تحضير الشاي إلا باستخدام إبريق".

 

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