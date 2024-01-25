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«أكتيف باركس».. مبادرة لتعزيز نمط الحياة في أبوظبي

«أكتيف باركس».. مبادرة لتعزيز نمط الحياة في أبوظبي
26 يناير 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف تشجيع سكان الإمارة على اعتماد نمط حياة نشط وصحي، أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً مبادرة تطوعية في أبوظبي بالتعاون مع مركز حركة، أحد المشغلين المشاركين لبرنامج العمل التطوعي للمشاركة المجتمعية الخاص بها ضمن مبادرة «نتطوع معاً».
وانطلقت مبادرة «أكتيف باركس»، من مركز «حركة»، من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبلديات مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة، والإدارة المجتمعية لشؤون منطقة الظفرة.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع أفراد المجتمع، في جميع أنحاء أبوظبي، على الاستفادة من الحدائق العامة والمساحات الخضراء، لاعتماد نمط حياة نشط وصحي في الهواء الطلق.
ويستمر البرنامج لمدة عام واحد، وتندرج المبادرة ضمن البرامج التي نالت منح العمل التطوعي للمشاركة المجتمعية تحت مظلة برنامج منح «معاً».

أبوظبي
الإمارات
هيئة المساهمات المجتمعية
العمل التطوعي
التطوع
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