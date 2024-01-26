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"ناسا": عطل ينهي مهمة المروحية "إنجينويتي" على المريخ

مروحية "إنجينويتي" تحلق فوق المريخ
26 يناير 2024 08:44

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا”، أمس، أن مروحية "إنجينويتي" المريخية التابعة لها لم تعد قادرة على الطيران. 

وأظهرت الصور التي أرسلت إلى الأرض هذا الأسبوع أن واحدة أو أكثر من الشفرات الدوارة للمروحية الصغيرة قد تضررت أثناء الهبوط.

ورغم أن "إنجينويتي" لا تزال في وضع معتدل ويمكنها التواصل مع مركز التحكم على الأرض، إلا أن المروحية لا تمكنها التحليق في الجو.

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وقالت "ناسا" في بيان إن هذا يعني أن مهمة المروحية، التي كان من المقرر أصلا أن تستمر 30 يوما فقط، قد انتهت الآن بعد حوالي ثلاث سنوات على المريخ.

من جهته قال بيل نيلسون، مدير "ناسا":" لقد انتهت الرحلة التاريخية لمركبة إنجينويتي أول طائرة على كوكب آخر". 

 

 

 

المصدر: وكالات
الفضاء
ناسا
كوكب المريخ
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