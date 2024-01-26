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رسم لعبقري فناني عصر النهضة يعرض للبيع

الرسم العائد للفنان ميكيلانجيلو في أعلى الورقة
26 يناير 2024 19:44

تعرض دار "كريستيز" للبيع، في مزاد تقيمه في أبريل المقبل في نيويورك، قصاصة ورق صغيرة مُصفَرَّة عليها خربشة ضمن مربّع، تكمن أهميتها في كونها بيد عبقري عصر النهضة ميكيلانجيلو، بحسب الدار التي خمّنت ثمنها بأقلّ من عشرة آلاف دولار أميركي.
وأوضح ستاين ألستينز الرئيس الدولي لقسم الرسوم القديمة في "كريستيز" أن خبراء الدار كانوا يدققون في رسم لفنان آخر من عصر النهضة استعداداً لمزاد مقبل، فلاحظوا "هذه الوريقة التي تحتوي على رسم، ومعها رسالة" مكتوبة بخط اليد، ملصقتين على الجهة الخليفة لإطار اللوحة.
ويشرح كوزيمو بوناروتي، آخر سليل مباشر لميكيلانجيلو (1475م - 1564م) في الرسالة المؤرخة في 3 نوفمبر 1836 والمكتوبة بخط تلك الحقبة، أنه يقدم "المسودة المرفقة" التي رسمها سلفه "اللامع ميكيلانجيلو" إلى أحد أصدقائه، وهو البريطاني السير جون بورينغ الذي أصبح لاحقاً حاكم هونغ كونغ، ويظهر توقيعه في أسفل ورقة الرسالة.
وسبق لدار "كريستيز" في لندن أن باعت كل ذلك عام 1986، وأشار كتيّب المزاد يومها إلى وجود المربع الصغير المرسوم "على الأرجح بيد ميكيلانجيلو"، لكنه لم يُثر يومها على ما يبدو أي اهتمام.
وشرح ألستينز أن الرسّام والمهندس المعماري كان يرسم هذه "المخططات البيانية" الصغيرة للإشارة إلى نوع الكتلة الرخامية التي يحتاجها لأعماله. وأكدت "كريستيز" أن الرسم الصغير "هو بنسبة مئة في المئة لميكيلانجيلو" مع أنه لم يمهره بتوقيعه.
وعرض رسم الكتلة الرخامية في المقر الرئيس للدار في نيويورك.

 

المصدر: آ ف ب
ميكيلانجيلو
عصر النهضة
رسم
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