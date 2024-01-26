السبت 27 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

بوتشيلي يشدو بأروع أغانيه في السعديات الليلة

أندريا بوتشيلي
27 يناير 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
«بن دري» يكسب «بهنسالي» في «دولية الإمارات للبولو»

ضمن فعالية «ليالي السعديات» التي تستضيفها جزيرة السعديات أبوظبي، يحيي أسطورة الأوبرا الإيطالية الفنان العالمي «أندريا بوتشيلي» الليلة حفلاً فنياً فريداً، وكالمعتاد في حفلاته العالمية السابقة، تنتظر عشاقَ الأوبرا في أبوظبي، أمسيةٌ حالمةٌ في الأجواء الخارجية المميزة للجزيرة، يخطف خلالها بوتشيلي القلوب بأدائه المتقن والمفعم بالأحاسيس والمشاعر.. ويعد المغني والمؤلف الإيطالي بوتشيلي أحد أشهر نجوم الأوبرا على مستوى العالم، ويميزه أداء أكثر من لون غنائي أهمها الأوبرا، والكلاسيك، والبوب.

أبوظبي
الإمارات
جزيرة السعديات
أندريا بوتشيلي
آخر الأخبار
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
الرياضة
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
اليوم 15:30
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
الرياضة
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
اليوم 15:00
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
الترفيه
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
اليوم 14:52
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
الأخبار العالمية
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
اليوم 14:44
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
الرياضة
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©