بوتشيلي يشدو بأروع أغانيه في السعديات الليلة

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعالية «ليالي السعديات» التي تستضيفها جزيرة السعديات أبوظبي، يحيي أسطورة الأوبرا الإيطالية الفنان العالمي «أندريا بوتشيلي» الليلة حفلاً فنياً فريداً، وكالمعتاد في حفلاته العالمية السابقة، تنتظر عشاقَ الأوبرا في أبوظبي، أمسيةٌ حالمةٌ في الأجواء الخارجية المميزة للجزيرة، يخطف خلالها بوتشيلي القلوب بأدائه المتقن والمفعم بالأحاسيس والمشاعر.. ويعد المغني والمؤلف الإيطالي بوتشيلي أحد أشهر نجوم الأوبرا على مستوى العالم، ويميزه أداء أكثر من لون غنائي أهمها الأوبرا، والكلاسيك، والبوب.