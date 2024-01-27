الحكم ببراءة رجل بعد سجنه لـ 32 عاما في إيطاليا

أفرجت السلطات الإيطالية عن راع من السجن بعدما قضى أكثر من ثلاثة عقود لإدانته بارتكاب جريمة قتل ثلاثية على جزيرة سردينيا بالبحر المتوسط، وهي جريمة لم يرتكبها.

وبرأت محكمة استئناف بنيامينو زونشيددو (58 عاما) من جميع التهم المنسوبة إليه مساء الجمعة في روما. وأسقط القضاة حكم السجن مدى الحياة لأن الراعي "لم يرتكب الجريمة".

وقال زونشيددو بعد حكم البراءة "هذه نهاية كابوس". وقد أدانت محكمة سابقة الراعي بقتل ثلاثة رجال، صاحب مزرعة ونجله وراعي آخر، في جبال سردينيا في يناير عام 1991 .

واعتمدت الإدانة على شهادة رجل آخر أصيب إصابة خطيرة في الهجوم. وزعم الرجل في البداية أنه تعرف على المهاجم، لكنه غير إفادته تحت ضغط الشرطة واتهم زونشيددو. وقد تراجع الرجل الآن عن روايته الأصلية. وقوبل الحكم ببراءة زونشيددو بالتصفيق في قاعة المحكمة من عائلة زونشيددو وأصدقائه. وقضى زونشيددو 32 عاما في السجن بسبب إدانته بشكل خاطئ. ومن المقرر أن يحصل على تعويض.