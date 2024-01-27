الأحد 28 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الحكم ببراءة رجل بعد سجنه لـ 32 عاما في إيطاليا

الحكم ببراءة رجل بعد سجنه لـ 32 عاما في إيطاليا
27 يناير 2024 09:53

أفرجت السلطات الإيطالية عن راع من السجن بعدما قضى أكثر من ثلاثة عقود لإدانته بارتكاب جريمة قتل ثلاثية على جزيرة سردينيا بالبحر المتوسط، وهي جريمة لم يرتكبها.
وبرأت محكمة استئناف بنيامينو زونشيددو (58 عاما) من جميع التهم المنسوبة إليه مساء الجمعة في روما. وأسقط القضاة حكم السجن مدى الحياة لأن الراعي "لم يرتكب الجريمة".
وقال زونشيددو بعد حكم البراءة "هذه نهاية كابوس". وقد أدانت محكمة سابقة الراعي بقتل ثلاثة رجال، صاحب مزرعة ونجله وراعي آخر، في جبال سردينيا في يناير عام 1991 .
واعتمدت الإدانة على شهادة رجل آخر أصيب إصابة خطيرة في الهجوم. وزعم الرجل في البداية أنه تعرف على المهاجم، لكنه غير إفادته تحت ضغط الشرطة واتهم زونشيددو. وقد تراجع الرجل الآن عن روايته الأصلية. وقوبل الحكم ببراءة زونشيددو بالتصفيق في قاعة المحكمة من عائلة زونشيددو وأصدقائه. وقضى زونشيددو 32 عاما في السجن بسبب إدانته بشكل خاطئ. ومن المقرر أن يحصل على تعويض.

أخبار ذات صلة
نجمة أميركا تنجو من «حادث خطير»
ورشة لتعزيز التعاون في الفضاء بين الإمارات وإيطاليا
المصدر: د ب أ
إيطاليا
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل كيس دقيق حصل عليه من شاحنة مساعدات قرب نقطة تفتيش إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
وزير العدل الفلسطيني لـ«الاتحاد»: قرارات «العدل الدولية» ملزمة ولا بد من وقف إطلاق النار
اليوم 01:02
جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر في فندق ماريوت ماركيز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
اليوم 01:01
مجلس النواب اللبناني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النواب اللبناني» يقر موازنة تتجاهل إصلاحات حاسمة
اليوم 01:01
مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتقادات فلسطينية لقرارات دول غربية بتعليق تمويل «الأونروا»
اليوم 01:01
الاضطرابات الاقتصادية زجت بـ40 مليون نسمة في براثن الفقر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجوع يهدد الأفغان في كل المقاطعات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©