الأحد 28 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم

العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
27 يناير 2024 14:52

يطلق عدد من الفرق الطبية في أنحاء عدة من العالم علاجات جينية رائدة للأطفال المصابين بالصمم الوراثي، ورغم كونها تتعلق في الوقت الراهن بعدد قليل جداً من المرضى، يمثّل اعتمادها تقدماً قد يكون ثورياً من شأنه أن "يغيّر قواعد اللعبة".
وأحدث التطورات في هذا المجال أن صبيّاً في الحادية عشرة يعاني منذ ولادته "الصمم الشديد تمكّن بعد خضوعه لعلاج جيني جديد من أن يسمع "للمرة الأولى في حياته"، على ما أعلن مستشفى في مدينة فيلادلفيا الأميركية الثلاثاء.
وأوضح مدير الأبحاث السريرية في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى جون جيرميلر أن العلاج الجيني الذي طُبِّقَ على المريض "يهدف إلى تصحيح خلل جين نادر جداً".
وبعد نحو أربعة أشهر، تحسّن سمع عصام إلى حد أنه بات يعاني فقط فقدان السمع الخفيف إلى المتوسط.
لكنّ الصبيّ قد لا يتمكن من التحدث أبداً، لأن الجزء من الدماغ المخصص لاكتساب الكلام يتوقف عن العمل في سن الخامسة تقريباً.
وكشفت دراسة نُشرت يوم الخميس في مجلة "لانسيت" الطبية أن علاجاً مماثلاً أُجري في الصين لستة أطفال صمّ مكّن خمسة منهم من استعادة سمعهم.
وأوضح المشارك في إعداد الدراسة والباحث في مستشفى "ماساتشوستس آي أند إير" في الولايات المتحدة تشنغ يي تشن أن "بعض هؤلاء الأطفال بات يستطيع إجراء محادثة عادية والتحدث بالهاتف".
ولم يكن لدى اثنين من هؤلاء الأطفال قبل العملية غرسات في الأذن، لذا لم يكن بإمكانهما السمع أو التحدث على الإطلاق. أما اليوم، فاستعادا سمعهما.

المصدر: آ ف ب
مكافحة الصمم
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل كيس دقيق حصل عليه من شاحنة مساعدات قرب نقطة تفتيش إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
وزير العدل الفلسطيني لـ«الاتحاد»: قرارات «العدل الدولية» ملزمة ولا بد من وقف إطلاق النار
اليوم 01:02
جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر في فندق ماريوت ماركيز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
اليوم 01:01
مجلس النواب اللبناني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النواب اللبناني» يقر موازنة تتجاهل إصلاحات حاسمة
اليوم 01:01
مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتقادات فلسطينية لقرارات دول غربية بتعليق تمويل «الأونروا»
اليوم 01:01
الاضطرابات الاقتصادية زجت بـ40 مليون نسمة في براثن الفقر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجوع يهدد الأفغان في كل المقاطعات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©