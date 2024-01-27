شيرين رضا تواصل تصوير «وبينّا معاد»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تواصل الممثلة المصرية شيرين رضا، تصوير مشاهدها في أحداث الجزء الثاني من مسلسل «وبينّا معاد»، حيث تواصل تجسيد شخصية «نادية»، وتدور أحداثه حول عائلتين الأولى عائلة «حسن»، الذي توفيت زوجته وتركت له 4 شباب، وعائلة «نادية» التي توفي زوجها وترك لها 4 بنات، ليتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده، تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة صبري فواز وبسمة.

كما شاركت شيرين في فيلم «كتف قانوني»، وتجسد خلاله شخصية المدير الفني لفريق كرة القدم النسائية «دايموند»، الذي يدخل في منافسات صعبة مع فريق «دولفين»، الذي تقوده هالة صدقي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول سيدة أعمال تمتلك عدة مشاريع من بينها ناد رياضي، وتتعرض للإيذاء من بعض المحيطين بها، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كريم عفيفي، ودينا.

وانتهت شيرين من تصوير مشاهدها في فيلم «في عز الظهر»، وتلعب فيه شخصية غير سوية مسؤولة في إحدى الجهات الأجنبية، وتدور أحداثه حول عصابة ترتكب العديد من الجرائم حول العالم، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، وبطولة مينا مسعود وميرنا نور الدين.

ومن خلال أحداث فيلم «بنات رزق»، تخطط شيرين لسرقة مجوهرات تاج ملكة انجلترا، وتجسد خلاله شخصية فتاة تتخذ من النصب والاحتيال وسيلة للعيش، تأليف إسحاق إبراهيم، سيناريو وحوار كريم شيرين، وبطولة أروى جودة وغادة عادل.