«دراما رمضان».. قليل من الكوميديا

محمد قناوي (القاهرة)

يشهد موسم دراما رمضان المقبل، تراجع المسلسلات الكوميدية، مقارنة بالمواسم السابقة، حيث تضم الخريطة المبدئية نحو 6 أعمال كوميدية، من بين 30 عملاً تم الإعلان عن جاهزيتها للعرض، الأمر الذي يشير إلى تراجع الأعمال الكوميدية هذا العام، واقتصارها على بعض المسلسلات القليلة.



«فراولة»

تعود نيللي كريم إلى الأعمال الكوميدية، بعد غياب دام 4 أعوام، من خلال مسلسل «فراولة» من 15 حلقة، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مروان عبدالمنعم، وتجسد خلاله شخصية ابنة حارس عقار، تحلم بالثراء، وتقرر بيع الوهم للناس من خلال مهن عدة، منها قارئة فنجان، وخبيرة طاقة، وإنفلونسر.

وقالت نيللي، إنها اشتاقت إلى الكوميديا، بعد مواسم من مسلسلات تراجيدية، لذلك قررت التغيير هذا الموسم، كما فضلت أن يكون المسلسل قصيراً، فهذه الأعمال تجذب الجمهور، وتحقق نجاحاً كبيراً لما تتضمنه من أحداث مكثفة بعيداً عن المط والتطويل.



«بابا جه»

يعود أكرم حسني إلى سباق رمضان، بعد غياب عام واحد، حيث يقدم مسلسلاً كوميدياً بعنوان «بابا جه»، من 15 حلقة، تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويجسد أكرم فيه شخصية مدير فندق يصاب بفيروس كورونا هو وكل النزلاء، وقال حسني إنه تحمس للعمل لاعتماده على كوميديا الموقف.



«الكبير 8»

يواصل أحمد مكي تقديم مسلسل «الكبير» للعرض في رمضان المقبل، في جزئه الثامن، بطولة رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، وحاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



«خالد نور وولده»

يتعاون شيكو وكريم محمود عبد العزيز في مسلسل رمضاني بعنوان «خالد نور وولده نور خالد»، من 15 حلقة أيضاً، إخراج محمد أمين في أول تجربة درامية له، ويناقش العمل الخلافات الزوجية في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته دنيا ماهر، آية سماحة، وعدد من ضيوف الشرف.



«هو وهي وهم»

يقدم هشام ماجد، بمشاركة أسماء جلال، مسلسلاً جديداً بعنوان «هو وهي وهم»، من 15 حلقة، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وقالت أسماء إنها لم تكن تفكر في تقديم عمل كوميدي، إلا أنها تحمست لخوض التجربة.



«لانش بوكس»

بعد غيابها عن رمضان الماضي، تعود غادة عادل، بمسلسل كوميدي، يحمل اسم «لانش بوكس» من 30 حلقة، وأحداثه مستوحاة من المسلسل الأميركي «Good Girls»، وتدور أحداثه حول 3 أمهات ينظمن عملية سطو على متجر بقالة، من أجل الهروب من أزمات مادية، وتشارك فيه جميلة عوض، وفدوى عابد، وهشام إسماعيل، وعمرو رمزي، وأحمد الشامي، إخراج هشام الرشيدي.



صعوبة الكوميديا

يرى الناقد محمد سلطان أن تراجع عدد المسلسلات الكوميدية يأتي بسبب الأزمات التي تعاني منها كتابة النصوص، بالإضافة إلى الحالة المزاجية العامة بسبب الأحداث العالمية.

وأضاف سلطان أنه بصفة عامة، فإن صنع المسلسلات الكوميدية أمر صعب، لا سيما بعد لجوء بعض الفنانين إلى الارتجال وعدم الالتزام بالنص وقلة عدد الكوميديان على الساحة، وأيضاً قلة عدد المخرجين المتخصصين في الكوميديا، لأنه ليس كل مخرج لديه الحس الكوميدي، الذي يضع من خلاله بصمته التي تضمن نجاحه.