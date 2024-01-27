حفل موسيقي لـ«كامازي» في قصر الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف قصر الإمارات في أبوظبي، السبت المقبل، العرض الأول في العالم العربي لعازف الساكسفون كامازي واشنطن الذي يعيد تعريف موسيقى الجاز من خلال نهج متطور وارتجالي يستمده من التأثيرات الموسيقية المتنوعة.

ويقدم واشنطن، خلال الحفل، باقة من أروع أغنياته التي حققت جماهيرية واسعة، ونجاحاً كبيراً بأكبر المهرجانات في كل أنحاء العالم، ويحسب لواشنطن إقدامه بجرأة على كسر جميع القواعد الموسيقية المتبعة سابقاً، وابتكار تعريف كامل لموسيقى الجاز؛ ولذا يُصنف باعتباره صانع موسيقى تقدمية وارتجالية ونابضة بالحياة ومبتكرة كلياً.