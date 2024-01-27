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لص يفر من الشرطة ليعلق بين أسلاك شائكة

الشرطة الألمانية تفرض طوقا خلال عملية أمنية
27 يناير 2024 23:40

هرعت فرقة من الدفاع المدني إلى إنقاذ رجل مشتبه به في سرقة بعد أن علق بين أسوار مزودة بأسلاك شائكة أثناء هروبه من الشرطة في بلدة غربي ألمانيا، وذلك حسبما ذكرت الشرطة اليوم السبت. 
وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن الرجل، البالغ من العمر 31 عاما، أصيبَ إصابات سطحية، ويُعتقد أنه كان ينوي سرقة معادن من موقع محطة طاقة سابقة. 
وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغاً عن عملية دخول غير مصرح بها إلى موقع محطة الطاقة مساء أمس الجمعة. 
وقامت الشرطة بتوقيف مشتبه به هناك. وتابع المتحدث أن المشتبه به الثاني حاول الفرار عبر عدة أسوار لتأمين الموقع يجري فيها استخدام أسلاك شائكة. 
وأوضح المتحدث أن الرجل أُصيب أثناء محاولو الفرار ولم يكن في النهاية قادراً على التقدم أو العودة. لذا، استدعيت فرقة من الدفاع المدني، حيث اضطرت إلى قطع السياج. ونقل اللص المصاب إلى المستشفى. 

المصدر: وكالات
الشرطة الألمانية
السرقة
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