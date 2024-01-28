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حريق يلتهم مساحات شاسعة من موقع أرجنتيني مدرج بلائحة التراث العالمي

حريق يلتهم مساحات شاسعة من موقع أرجنتيني مدرج بلائحة التراث العالمي
28 يناير 2024 09:58

يكافح عناصر الإطفاء في الأرجنتين حريقاً "خرج عن السيطرة" في حديقة لوس أليرسيس الوطنية في باتاغونيا، وقد دمر حتى الآن نحو 600 هكتار من الموقع المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (تيلام).

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في منتصف فصل الصيف في النصف الجنوبي من الكوكب، وصلت الحرارة إلى مستويات قياسية تجاوزت 40 درجة مئوية هذه الأيام في باتاغونيا الأرجنتينية، وهي منطقة صحراوية عادة ما تكون باردة وعاصفة في أقصى جنوب البلد.
ويحاول الإطفائيون في مقاطعة تشوبوت منع امتداد النيران إلى مدينتي إيسكويل وتريفلين المجاورتين، على بعد حوالي 2000 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بوينس آيرس.
وقال ماريو كارديناس رئيس قسم الإطفاء والاتصالات والطوارئ في الحديقة الوطنية التي تم إعلانها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو عام 2017، إن "الحريق خرج عن السيطرة".
اندلع الحريق مساء الخميس وأتى على أكثر من 577 هكتاراً من الغابات تمتد إلى خارج محيط الحديقة، بحسب المصدر نفسه.

ويستعر الحريق في منطقة مجرى سينتينيلا قرب خليج روزاليس، بحسب وكالة تيلام.

المصدر: وكالات
الأرجنتين
حريق
التراث العالمي
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