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مشجع يطارد حكماً خلال مباراة

مشجع يطارد حكماً خلال مباراة
28 يناير 2024 16:36

عبر مسؤولو كرة القدم في إنجلترا عن صدمتهم بعد أن طارد مشجع الحكم كريج هيكس خلال مباراة في دوري القسم الثالث الإنجليزي لكرة القدم بين «بورت فيل» و«بورتسموث» أمس السبت.
وقع الحادث بعد أن منح هيكس ركلة جزاء لبورتسموث في الدقيقة 88 سجل منها كولبي بيشوب هدفاً ليخسر بورت فيل 1-صفر في ملعبه فيل بارك. 
وقبل ذلك بقليل، رفض هيكس منح بورت فيل ركلة حرة.
تعني هذه النتيجة استمرار بورتسموث في الصدارة، بينما يبتعد بورت فيل بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط في المركز 20 بين 24 فريقا.
وقالت رابطة الدوري ورابطة الحكام في بيان: «شعرنا بالصدمة بسبب ما حدث.. ونحن ندين الأفعال اللاعقلانية لهذا الشخص»، مضيفة: «سنقدم دعمنا الكامل لكريج وفريقه وسنعمل بالتعاون مع بورت فيل والسلطات المعنية من أجل تقديم هذا الشخص للعدالة».
واستنكر نادي «بورت فيل» أفعال مشجعه وقال، في بيان: «نذكّر جميع المشجعين أن دخول أرض الملعب جريمة يعاقب عليها القانون».
وأكد «بورت فيل» أنه سيتعاون مع السلطات المعنية من أجل محاسبة المشجع المخالف.

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المصدر: وكالات
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الحكم الدولي
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