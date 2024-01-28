«شينجيانغ الجميلة».. الموسيقى الصينية تصدح في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الاحتفال بالعام الصيني الجديد، يستضيف المجمّع الثقافي في أبوظبي العرض الموسيقي الملحمي «شينجيانغ مكان جميل» في الرابع من فبراير المقبل، ويمزج العرض، الذي تقدمه «فرقة الغناء والرقص من مسرح شينجيانغ» بين الأداء الحركي والموسيقى الصوتية والكورال على خشبة واحدة، ليحلق بالحضور في رحاب الثقافة المتفردة لإقليم شينجيانغ.

ويتكون العرض، الذي يأتي ثمرة لتعاون يجمع مهرجان أبوظبي، والمجمّع الثقافي، ومركز الثقافة الصيني، من ثلاثة أجزاء هي: رقصات من جبال تيانشان، وأغان على طريق

الحرير الجديد، وسيمفونية جبال كونلون، ويتضمن كل جزء استعراضات مسرحية يتداخل فيها اللون مع الحركة والصوت في نسيج حيوي يعكس فنون وخصوصية الإقليم.