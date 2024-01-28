إطلالة على أفريقيا من جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

يحط «مهرجان كل أفريقيا» رحاله الجمعة المقبل في متنزه الاتحاد بجزيرة ياس، أكبر وجهة لعروض الهواء الطلق في المنطقة، ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام بانوراما حية تجسد الثقافة الأفريقية بكل تنوعاتها.. ويشارك في فعاليات المهرجان

أكثر من 25 فناناً عالمياً ومحلياً، يقدمون عروضاً ديناميكية في مجالات الموسيقى والغناء والموضة، ويتصدر المشاركين مغني الراب الكونغولي الفرنسي غيمز والممثلة نورا فتحي، كما تشتمل الفعاليات على رحلة طهي استثنائية تفوح منها النكهات الرائعة للمأكولات الأفريقية الشهيرة.

ويسعى المهرجان لرسم صورة واضحة لحضارة وثقافة وفنون وخصوصية القارة السمراء في عيون المهتمين بعادات الشعوب وتقاليدها من سكان وزوار أبوظبي والإمارات.