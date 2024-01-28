«كارتييه» يواصل فعالياته في «اللوفر أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

مستنداً إلى مبادئ أساسية تتمثَّل في الإلهام والتبادل الثقافي والتواصل الإنساني، يواصل معرض (كارتييه، الفنّ الإسلامي ومنابع الحداثة) إثراء المشهد الثقافي في أبوظبي عبر 400 قطعة فنية تندرج ضمن روائع الفن الإسلامي من بداية القرن العشرين حتى يومنا هذا.

ويتعرف زوار المعرض الذي يستضيفه متحف اللوفر أبوظبي حتى 24 مارس المقبل على التفاعل المذهل بين مختلف مجالات الفن الإسلامي بما في ذلك المجوهرات والهندسة المعمارية.

ويمتاز المعرض بمساحة رقمية غامرة، حيث يتمكَّن الزوّار من استكشاف الأنماط الإسلامية والتعرُّف على عملية التصميم التي ينفِّذها الحرفيون، معززة بأنماط متحركة، ما يمنحهم تجربةً بصرية آسرة بزاوية 180 درجة.