أندريا بوتشيلي يحيي أمسية أسطورية في «ليالي السعديات»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أحيا التينور الإيطالي، والموسيقي الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي أمسية أسطورية مساء أمس الأول، في ثالثة حفلات مهرجان «ليالي السعديات» الذي تقام أمسياته الفنية على مسرح مفتوح في جزيرة السعديات بأبوظبي، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة، حيث عاش جمهور «ليالي السعديات» ليلة حالمة مع أبرز أعمال بوتشيلي الكلاسيكية الشهيرة وسط حضور كبير وتفاعل لافت. وبمجرد صعود بوتشيلي على خشبة مسرح «ليالي السعديات» قابله الجمهور بموجة حماسية من التصفيق، احتراماً وتقديراً لمسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات.



كامل العدد

قدم بوتشيلي، الذي يُعتبر أحد أعظم المغنين الأوبراليين في العالم، وسجل خلال مسيرته أكثر من 15 ألبوماً غنائياً منفرداً، تنوعت أنماطها بين الموسيقى الشعبية والكلاسيكية، بالإضافة إلى 3 ألبومات ضم فيها أهم أغانيه و9 أوبرا كاملة، بمبيعات حققت أكثر من 75 مليون نسخة حول العالم، الحفل الذي رفع شعار «كامل العدد»، على جزأين، وأدى مزيجاً بين الغناء الأوبرالي المنفرد، كما شهد الحفل أداءات ثنائية، إلى جانب فقرات موسيقية أخرى منفردة بمصاحبة الأوركسترا السيمفونية، والتي أداها عدداً من الموسيقيين المحترفين بالعزف على آلات وترية متنوعة، ومنها الموسيقية روسيندا بانفيلو التي أدت مقطوعة موسيقية بالعزف على آلة الفيولا، وسط تفاعل كبير من الحضور.



أداء متقن

تميز بوتشيلي بصوته الأوبرالي القوي، وبمزجه بين ألوان غنائية متنوعة أبرزها الأوبرال، والكلاسيك، والبوب، وخطف قلوب جمهور «ليالي السعديات» بأدائه المتقن والمفعم بالأحاسيس والمشاعر، مؤدياً مجموعة من الأغاني الكلاسيكية الفريدة، من بينها «لا دونا أي موبيل»، و«أو سواف فانشولا»، «آميزينغ غرايس»، و«نيسون دورما»، و«تايم تو ساي غودباي».



أساطير الموسيقى

وقد انضم كوكبة من أساطير الموسيقى العربية والعالمية، لإحياء أمسيات في «ليالي السعديات»، حيث يتألق المطرب ومؤلف الأغاني الشهير ستينج يوم 3 فبراير، بينما تشدو ماجدة الرومي بأجمل أغنياتها يوم 10 فبراير، وانضمت مؤخراً أليشيا كيز الحائزة 15 جائزة جرامي، لتقديم أمسية غنائية 17 فبراير، ويختتم النجمان العالميان توم جونز وجون ليجند سلسلة أمسيات «ليالي السعديات»، حيث يحيي جونز حفل 1 مارس، بعدما أسعد جمهوره بأجمل الأنغام على مدار 6 عقود بموهبته وجاذبيته على المسرح، فيما يقدم المطرب الحائز جائزة «جرامي» جون ليجند عرضاً استثنائياً بمجموعة من أنجح أعماله الموسيقية 2 مارس.



تقنيات عالمية

تُقام العروض الغنائية والموسيقية على مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي، صُمم خصيصاً بأحدث التقنيات الفنية والضوئية والصوتية العالمية، ومجهزاً بـ3 شاشات ضخمة، لاستضافة نخبة من نجوم العالم وسط إطلالة خلابة على جزيرة السعديات، ليحظى الجمهور بفرصة استثنائية والاستمتاع بسلسلة من الحفلات الموسيقية الحية على مدار 3 شهور.