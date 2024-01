"الأفلام والقصص المصوَّرة" يجمع مشاهير العالم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة MEFCC، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، عن انضمام 3 ضيوف جدد من المشاهير وممثلي الأصوات ومبدعي القصص المصورة الذين سيشاركون في المهرجان ويصلون إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي الشهر المقبل. ينضم إلى المعرض في نسخة عام 2024 الممثل تاز سكايلر، الذي تمّ ترشيحه لجائزة أوليفيه، وهو أحدث اسم ينضم إلى قائمة النجوم في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الذي يقام من 9 - 11 فبراير 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وسوف ينضمّ سكايلر إلى زميله النجم إيناكي جودوي الذي يلعب دور "مانكي دي لوفي" في فيلم واقعي مقتبس من الأنيمي، حول قراصنة قبعة القش الذين يبحثون عن كنز One Piece.

ولد تاز (28 عاماً) في جزر الكناري لأب عربي وأم بريطانية، ولا يقتصر عمله على التمثيل فحسب بل هو أيضاً كاتب ومنتج، وعام 2020، تم ترشيحه لجائزة أوليفيه التي تكرم التميز في المسرح الاحترافي في لندن، عن مسرحيته Warheads التي كتبها وأدّى فيها دور البطولة.

ينضم تاز إلى قائمة الضيوف المشاهير في نسخة 2024 من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، بما فيها مانتيس المحبوبة من فيلم Guardians of the Galaxy، التي تؤدي دورها الممثلة بوم كليمنتيف، والتوأمين ويزلي من سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة، ويؤدي أدوارهم جيمس وأوليفر فيلبس، وممثل Star Wars الشهير تيمويرا موريسون، وتروي بيكر، الممثل الصوتي والموسيقي الأمريكي الذي اشتهر بدور جويل في لعبة الفيديو The Last of Us، فضلاً على إيناكي جودوي الذي سبق ذكره.

ويستضيف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة الممثل وفنّان الأداء الصوتي والمغني الياباني شو هايامي. ولد شو عام 1958 في اليابان، ويشتهر بصوته السلس والعميق.

وخلال مسيرته المهنية التي تمتد على أكثر من 40 عاماً، أدّى شو دور مجموعة واسعة من الشخصيات من الطيّبة والمضطربة والمعتلّة اجتماعياً.

ينضم شو إلى قائمة الممثلين الصوتيين في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة والتي تضم أيضاً فرانك ويلكر، الصوت وراء ميجاترون وغارفيلد وسكوبي دو، بالإضافة إلى بيتر كولين، مؤدي الدور الصوتي لشخصية أوبتيموس برايم، بطل رواية ترانسفورمرز.

ويستضيف المعرض مبدع القصص المصوّرة البرازيلي الأسطوري إيفان ريس الذي يُعرف بكونه أحد أعظم الفنانين والأكثر تقديراً في هذا المجال، وقد عمل ريس حصرياً مع DC Comics لما يناهز العقدين من الزمن تقريباً، وهو صانع عدد من أهم وأشهر القصص المصورة. ويحضر المهرجان مارك بروكس، كارلو باجولايان، ستيفن سيغوفيا، ستيف مكنيفن، وكودي عبدو، المعروف أيضاً باسم BossLogic.

يضم المعرض إرثاً غنياً يمتد على مدى 12 عاماً من الاحتفاء بالأفلام والانتاج التلفزيوني والخيال العلمي والأنيمي والمانجا والألعاب والقصص المصورة والمقتنيات، ويُقام في شراكة استراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ويشهد المسرح الرئيس استضافة حلقات نقاش مع المشاهير، ومقابلات وجلسات مجتمعية وعروضاً أولية للمعجبين والضيوف، بينما يمكن للزوار الاستمتاع في ساحة المهرجان بعروض ترفيهية حية وأنشطة موسيقية، بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات. ويضم المعرض القرية اليابانية، والتي ستضيف نكهة يابانية على أبوظبي من خلال التجارب التقليدية، بما فيها تجارب اليوكاتا والأوريغامي وفن الخط اليدوي والعروض الحية.